Árbitro Jaime Herrera ya no dirigirá este partido internacional

MANAGUA (NICARAGUA). El árbitro salvadoreño Jaime Alfredo Herrera ya no será el encargado de dirigir el partido amistoso del próximo 8 de noviembre entre Nicaragua y República Dominicana, informó hoy la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut)."Por razones de fuerza mayor, el partido Nicaragua versus Dominicana (...) será dirigido por un árbitro nicaragüense y no por un oficial salvadoreño, como se anunció inicialmente", indicó la Fenitut, en una declaración, sin mayores detalles.Al árbitro nicaragüense, cuyo nombre no fue precisado, le asistirán en las bandas Henri Pupiro, José Ojeda, mientras que el cuarto árbitro será Nitzar Sandoval, todos nicaragüenses, de acuerdo a la información.La nicaragüense Dalila López actuará como comisario internacional del partido amistoso.Ese amistoso será el primer juego de la "Azul y Blanco" después de su participación en la Copa Oro, en julio pasado, donde perdió 0-2 ante Martinica, 1-2 frente a Panamá y 0-3 contra los anfitriones Estados Unidos.El partido se llevará a cabo en el Estadio Cacique de Diriangén, en la ciudad de Diriamba, departamento de Carazo, 42 kilómetros al sur de Managua, Nicaragua.Nicaragua le devolverá la visita a los dominicanos el 11 de noviembre próximo.Según las últimas clasificaciones de FIFA, Nicaragua es 108 del mundo y 13 de la Confederación Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).En tanto, República Dominicana es 163 en el planeta y número 20 en Concacaf, de acuerdo a la Fenifut.Bajo la dirección del costarricense Henry Duarte, Nicaragua tiene un récord de 11 victorias, 4 empates y 4 derrotas (Jamaica, Haití, Trinidad y Tobago, y Dominica) ante selecciones caribeñas