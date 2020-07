Aranda: "Ojalá que se desarrolle el torneo" 

El delantero tigrillo, Marvin Aranda, trata de ver el lado positivo ante tantas adversidades. Debido a que no hay certeza sobre la realización del Apertura 2020, el nacional trata de aprovechar al máximo su estancia con su familia en la comunidad Armando López, en Jiquilisco, Usulután.

Aranda se dedica a apoyar a su familia en la agricultura con la siembra de granos básicos como maíz y frijol para consumo propio. Además, su abuelo tiene una pequeña granja la cual también se ha puesto a atenderla en este periodo de inactividad futbolera. Según explicó, estos días le han servido para pasar más tiempo con los suyos, algo que mientras está el campeonato nacional no lo puede realizar.

"Aquí todo bien lo hemos pasado. He hecho de todo un poco acá con mi familia. Sobre el sustento, aquí siempre hay de dónde poder sacar. Mi abuelo tiene unas vacas y una granja de gallinas y ahí le vamos ayudando" indicó el jugador de los asociados.

El fútbol aún está en veremos. Según dijo, está a la expectativa sobre lo que pueda suceder. "Nos ha tocado trabajar a veces en lo propio, a veces lo ajeno, pero ahí vamos pasando. En lo personal pues estoy bastante aburrido y he hablado con mis compañeros en FAS para ver cómo están. Sé que aún no hay nada concreto para el inicio del torneo pero yo deseo que se pueda desarrollar esto. Ojalá todo salga bien y que podamos volver a la normalidad ".

Aranda jugó siete partidos en el pasado Clausura 2020 con los santanecos y aportó un tanto, precisamente en el último juego en la victoria 2-1 sobre el Independiente que marcó el debut de Jorge Rodríguez en la dirección tigrilla. En total lleva lleva 32 juegos de liga mayor. Aranda estaba en tercera división con el Turín FESA cuando fue llamado por el entrenador Erick Prado para sumarse al FAS en el 2017. Desde entonces permanece en el equipo tigrillo y espera consolidarse en el próximo torneo.

Hace unos días, el país se vio afectado por fuertes lluvias por la tormenta tropical Amanda, pero según Aranda, no pasó a más. "Gracias a Dios no nos complicaron las lluvias porque gracias a Dios hay un buen desagüe en la comunidad. No pasó mayor cosa", aseguró.

Mientras tanto, Aranda se mantiene en activo con las rutinas de ejercicios que han sido proporcionados por el preparador físico tigrillo, René Ramírez, por lo que intenta estar en la mejor manera "aunque no es lo mismo".

El delantero comentó que en su comunidad se organizaron desde un inicio de la cuarentena para evitar el contagio y hasta el momento no reportan ninguna persona afectada con el COVID-19. Eso sí, las labores de desinfección han disminuido debido a que se han levantado las restricciones de movilización de las personas pero hacen el llamado a las personas para que mantengan la atención en las medidas de prevención.