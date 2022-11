Árabe increpa al enviado especial de El Gráfico en Catar

Hasta ahora nadie me había preguntado qué estaba haciendo o por qué estaba grabando en las distintas transmisiones de Grupo LPG. Pero la mañana del miércoles por primera vez sentí que alguien no estaba cómoda con mi labor periodística.



Fue a eso de las 6:30 de la mañana. Cuando estaba a minutos de arrancar la transmisión en vivo para EL GRÁFICO TV, una camioneta roja acelera y se detiene a un costado. Dentro, un hombre árabe con la tradicional vestimenta blanca baja la ventana y me dice: "¿Por qué estás grabando aquí?".



Me tomó por sorpresa su pregunta. Me quito el audífono que me sirve para escuchar el programa y le digo que si hay algún problema. En un tono intimidante vuelve a decirme: "¿Por qué estás grabando?¿Qué estás haciendo aquí?".



Le explico que soy periodista. Que estoy haciendo una transmisión en vivo y en tono sarcástico me repite: "¿Y qué tiene de especial esta calle?¿Por qué estás en la calle? Acá pasan carros, ¿Por qué estás aquí?".



Me da la impresión que no me entiende pero que igual me está intimidando. Le vuelvo a decir que no estoy grabando a nadie, que me estoy grabando a mi mismo. Estoy haciendo una transmisión para la televisión en El Salvador y le muestro mi credencial.



"¿Y por qué acá?", vuelve a repetirme. Le digo que a pocas cuadras está mi apartamento. Se calma y con una risa casi sarcástica me repite: "Pero esta calle no tiene nada de especial". Vuelve a reírse, mete retroceso con fuerza y se va. Ni siquiera iba hacia el lado de la carretera en el que me encontraba. Solo llegó ahí a intimidarme. No pasó a más pero el momento fue el más incómodo hasta ahora en mi estadía en Catar.



En el otro lado de la señal, desde Canal 33 en producción me preguntan si todo está bien. Hubo tensión por unos minutos. Luego comenzó el programa todavía con la impresión del momento.