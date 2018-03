Árabe Unido le avisa al Águila: “Somos un equipo punzante”

El colombiano Sergio Guzmán no se guardará nada con el Árabe Unido en la serie contra Aguila, en Liga CONCACAF. En plática con EL GRAFICO dijo que tiene poca información del equipo migueleño, pero confia en su recurso humano para sacar adelante esta fase.Haber pasado las rondas anteriores no ha sido fácil. También estamos jugando la liga local. Ahora el equipo acusa un poco de cansancio, pero esto es fútbol. El próximo entreno de nosotros será este martes en El Salvador. Llagamos por la tarde y en la noche tenemos que ir a reconocer la cancha. Este es un equipo muy mancomunado, un equipo que se ayuda mucho, muy colectivo.Ahora mismo estaba hablando de eso con los directivos del equipo. Tenemos muy pocos videos del Águila. Solo tenemos los dos partidos que jugaron contra Estelí.Nosotros somos un equipo con fútbol frontal. Somos un equipo punzante, que se hace fuerte en ataque. Trataremos de imponer todo lo que hemos venido haciendo, porque eso es lo que nos ha dado resultado en pasados torneos de CONCACAF. Trataremos de explotar estos videos del Águila. Pero tenemos que tomar en cuenta, sobre todo, nuestro trabajo.Nos dimos cuenta de que habían cesado al técnico anterior (Jorge Casanova). De todas maneras "escoba nueva, barra nuevo", ese es un dicho de mi tierra. Pero equipo que cambia de técnico como que entra en otro chip. Los jugadores deciden sacar fuerza de donde no hay. Juegan bien y corren.En casa de ellos aprovechamos la pelota de media distancia. Pensamos que en casa de nosotros iba a ser más difícil. Creo que para el Central fue fatal que desde el juego de ida ya estábamos ganando por 1-0. Siempre fuimos al frente. Nunca reculamos. Asi lo hicimos ver y así se lo hcimos sentir al rival.Carlos es un gan delantero. Es fuerte, rápido y potente. En realidad viene de dos partidos y dos goles. En el caso de Enrico, marcó el gol allá en Trinidad y Tobago, es un jugador que ha estado en Colombia y en Europa, en un país como Georgia, pero no le fue tan bien.