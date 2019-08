FAS consigue primer triunfo del Apertura; Deportivo e Inde empatan

El FAS e Isidro Metapán jugaron una nueva versión del derbi santaneco, con intensidad y sellado con un 1-0 para el cubil felino, mientras que el 11 Deportivo y el Inde igualaron a un gol, por la fecha 4 del torneo Apertura 2019.

Los fasistas urgían de su primer triunfo en el certamen y lo consiguieron con un tanto de cabeza de Bryan Gil y un concierto de atajadas de Wilberth Hernández, además de un tanto mal anulado por el juez de línea, al sancionar un off-side inexistente de Raúl Renderos, al 85'.

Por su lado, el Inde sacó un empate de penalti, in extremis, ante el 11 Deportivo, que se adelantó con un golazo de Christian Sánchez.

Así vivimos los partidos:

FINAL: FAS 1-0 METAPÁN

Duelo de santanecos. Un equipo buscaba resurgir y el otro, el Metapán, mantenerse en la cima. Ganaron los felinos.

Inició el choque en el estadio Cuscatlán. Los primeros 10 minutos, parejos, sin que las oncenas se hicieran daño. Eran instantes de análisis.

Así lució el área de platea del estadio Cuscatlán. /FOTO: Christian Peñate.

Pasó la media hora del choque y pese a que el FAS tuvo más la posesión, no supo descifrar el candado calero, que jugaba más a buscar contragolpes y sorprender malparados a los tigrillos. La fórmula no funcionó ni a uno ni a otro y el encuentro no tuvo mayores emociones.

A los 32, David Díaz estuvo cerca de sorprender a los rojiazules, con una maniobra individual en el área rival, aunque su remate se fue desviado.

Sobre los 39 minutos llegó la opción más peligrosa para los caleros, con un pelotazo desde la izquierda que salió con dirección al marco de Wilberth Hernández, quien despejó de puños al tiro de esquina.

Reaccionó el Tigre a los 41, con un disparo de Bryan Gil, tras un pase de Quiñónez entre líneas, que se marchó rozando el palo zurdo de Motor Contreras.

Y en la siguiente llegó el gol fasista, con un testarazo a los 45 de Bryan, tras un centro desde la izquierda de Diego Chávez que tomó mal parado a los jaguares.

Estuvo cerca el Isidro Metapán de igualar en los primeros minutos de la reanudación, con un cabezazo de un viejo conocido tigrillo, Néstor Renderos, pero su conexión con el balón no fue la mejor y este se marchó sobre los tres palos de Hernández, el ex de Pasaquina.

Los últimos 15 minutos se pusieron intensos, los caleros pudieron igualar con otro testarazo tras un centro de banda a banda que fue rematado en dirección al segundo poste de Hernández, pero la acción finalizó sin gol, pero con susto en la meta tigrilla.

La tercera no fue la vencida para Renderos, que esta vez sí marcó en portería fasista, tras una prolongación de cabeza desde la derecha. El árbitro de línea consideró que el Perro estaba en posición adelantada y anuló el tanto. El central acató la indicación del asistente y dio por válida su decisión, a cinco del final.

Los últimos instantes se pusieron intensos. Marvin "Choma" Márquez falló la última aproximación calera y Bryan Gil, héroe fasista, se fue en camilla lesionado.

Y a los 95, el arquero del FAS tapó dos claras de los jaguares: primero, un zurdazo potente de Márquez y después, un cañonazo dentro del área, reteniendo el balón con lo último. Y con ese sudor helado de los instantes finales, el Tigre venció a su vecino.

"Cada día va a ser más duro, es de no confiarse y seguir trabajando", valoró el defensa Eder Moscoso, en declaraciones a la TV.



FINAL: 11 DEPORTIVO 1-1 INDEPENDIENTE

Ahuachapanecos y vicentinos se enfrentaban en el primer partido nocturno en el Ana Mercedes Campos en este campeonato. Ninguno de los equipos en contienda ha ganado luego de cuatro fechas. Los goles fueron de Christian Sánchez, a balón parado, y de Daniel Melgar, para los fantasmas, con un penalti en los instantes finales.

"Hicimos un partido serio. Me quedo con la forma en que no regalamos el balón. Estamos mereciendo la victoria y lo importante es que estamos generando ocasiones", señaló al final el DT español Juan Cortés.

El equipo ahuachapaneco se puso en ventaja con un tanto de tiro libre del capitán amarillo Christian Sánchez Vizcarra, sobre 30 minutos.

El entrenador español de los vicentinos, Juan Cortés Diéguez, observó desde las gradas, mientras su equipo luchaba por romper la defensa ahuachapaneca.

/FOTO: VÍCTOR ZELADA UCEDA.

El partido, pese a la ventaja de los fronterizos, no tuvo un ritmo lento ni mucho menos el equipo en ventaja puso freno de manos, sino que fue un duelo de quién aguantaba más la presión: los ahuachapanecos buscaban sacar provecho de algún contragolpe, mientras que los visitantes se encimaron a la media cancha rival.

Tuvo el segundo Neimer Miranda a los 83 minutos, pero el arquero Héctor Carrillo despejó de puños un latigazo del colombiano dentro del área y la envió al tiro de esquina.

A los 90 minutos el 11 Deportivo cometió una polémica infracción en su área y el réferi concedió la pena máxima. Daniel Melgar Luna colocó el 1-1 a los 91, con un cobro ajustado al palo izquierdo de Yimmy Cuéllar, quien casi araña el balón.

Pudo sancionar otro penalti el árbitro Toruño nuevamente para los fantasmas, tras un contacto en el área ahuachapaneca, pero no lo marcó y las cosas finalizaron igualadas a un gol, con un reparto de puntos en el recinto sonsonateco.