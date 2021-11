Aparicio, zaguero del Águila: "Tenemos posesión pero con eso no se gana"

El zaguero del equipo emplumado lamentó la falta de gol que tuvo el equipo aguilucho ante Firpo y cedieron el tercer puesto de cara a los cuartos de final.



El jugador de Águila, Reinaldo Aparicio ingresó al partido debido a la lesión que sufrió su compañero Lizandro Claros en la primera parte y tuvo que llenar el espacio en la contención luego de ir cayendo por la mínima ante Firpo.



"Tenemos posesión pero con eso no se gana. Firpo tuvo su ocasión y la metieron y toca felicitarlos", dijo el jugador de Águila.



El defensor comentó que la posesión del balón continúa en el equipo pero que les está faltando el gol en estos dos últimos juegos luego de haber tenido una racha positiva con el técnico Agustín la "Chochera" Castillo.



"Tenemos control del balón, nos está faltando esa fortuna y hay que trabajar en definición. La racha que teníamos con el profesor Castillo tarde o temprano se nos iba a terminar pero a mi la derrota no me duele porque nos ganan jugando y eso es bueno", explicó Aparicio.



Con la derrota ante Firpo, Águila no solo perdió el tercer lugar sino que también bajó hasta la quinta posición debido a la victoria de Once Deportivo ante Marte, quienes alcanzaron la cuarta plaza.



"Yo acepto las cosas como son, nos bajaron al quinto pero si queremos llegar a la final hay que ganarle a cualquier rival", mencionó Reinaldo.



Con los resultados que se dieron en la jornada 22 del Apertura, el cuadro emplumado tendrá que medirse ante Once Deportivo en la serie de cuartos de final, equipo que ya superó a la escuadra negro naranja en la fase regular.



"Once Deportivo es un equipo que nos ganó la serie, empatamos en Ahuachapán y nos ganaron en el Barraza pero nos tenemos que enfocar en nuestro juego. Nosotros tenemos equipo para quedar campeones", agregó el defensa nacional .