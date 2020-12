Anthony Roque se reencontrará con Firpo: "Será lindo para mí"

Desde la aparición del Once Deportivo en la esfera de la primera división, el volante Anthony Roque ha sido un estandarte para el equipo aurinegro tras el paso de técnicos como Pablo Quiñones, Juan Cortés y ahora Bruno Martínez.

Sin embargo, en el presente torneo Apertura 2020, "Chivo" solo ha tenido cuatro apariciones en el certamen. Los motivos de su ausencia son: primero una expulsión frente a Metapán en la jornada 2; y una lesión de cuádriceps, que lo obligó a volver hasta el partido del pasado fin de semana ante FAS.

Tras su vuelta, el Once Deportivo tuvo un gran aporte del jugador originario del municipio de San Marcos. Roque entró a la cancha sobre el 80´ y al 86´ puso la asistencia para que David Rugama anotara el tercer tanto del equipo fronterizo sobre el asociado. La asistencia abrió el camino para que el conjunto aurinegro terminara imponiéndose 4-2 frente al equipo santaneco y ahora esté gozando de un subliderato en la tabla del grupo B.

"Gracias a Dios este último partido con FAS las cosas se nos dieron como equipo porque logramos sacar el resultado; tuve una rotura de cuádriceps, desde que comenzó el torneo sentí la molestia, pero en realidad no me gusta salir de entrenos, llegué al tope en que me dolía mucho y decidí salirme. Pasé la cita con el doctor y descanse 15 días", dijo el jugador.

Para este fin de semana, Once Deportivo visitará a Luis Ángel Firpo en un choque inédito, debido a que será la primera vez en que estas escuadras se enfrentarán, sin embargo, para Tony Roque será especial porque se enfrentará a su ex equipo.

Roque tuvo un paso discreto por la entidad pampera por los años 2018 y 2019, este último, año donde Firpo descendió por sexta vez en su historia.

"En lo personal será lindo para mí por el hecho que yo estuve en el equipo, me encariñé mucho con Firpo, tiene una afición increíble y yo viví muchas cosas ahí. Espero que las cosas se nos den y nada, estoy contento de volver a la Caldera", declaró Roque al respecto del partido contra los pamperos.

El volante nacional aseguró que el plantel viajará motivado a tierras usulutecas, sin embargo, están conscientes de que Firpo no vive su mejor momento, pero no olvida que es una de las instituciones grandes del balompié nacional

"Nos ha motivado ganarle a FAS porque jugaste un partido bueno contra un grande y ahora visitas a otro grande como Firpo, eso te da la motivación, la pauta, porque son partidos lindos que todos los quieren jugar" , comentó.

Al respecto del buen estado de forma que vive el equipo aurinegro, Tony Roque asegura que es gracias a la unión que existe en el plantel conformado por muchos jóvenes que se respaldan por jugadores que tienen experiencia. Además enfatizó en el proyecto deportivo del equipo, ahora liderado por el mexicano Bruno Martínez.

"El grupo es bastante unido, que le gusta trabajar, es joven pero con experiencia, entonces eso nos ha ayudado a crecer, estamos muy motivados porque los resultados se nos están dando", aseguró.

"El profesor Bruno tiene casi la misma idea que Juan, ellos trabajaron durante mucho tiempo entonces eso hizo que nosotros con respecto al torneo anterior no cambiaríamos nada, tenemos el mismo juego, el mismo esquema y son cosas que al final nos han hecho fuerte, traer un proyecto de dos torneos", añadió.