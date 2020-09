“Antes se jugaba al fútbol con amor al equipo”

Luis Rivas jugó por dos años y medio con el Alianza entre el año 1977 y 1979, se ganó el puesto titular en defensa, pero luego, por motivos personales, emigró a Estados Unidos, donde residió por más de 40 años.

Comenzó en el fútbol con el Aspirante de la liga de ascenso, hoy segunda división. Por dos años fue el referente en defensa del equipo de su ciudad, Jucuapa, Usulután, antes de fichar con el Alianza. Rechazó la oferta de firmar con el Águila porque tenía amigos que militaban con los emplumados, pero que “no tenían minutos en el torneo”, dijo.

Recordó que un amigo de Chinameca, San Miguel, lo recomendó con Raúl Magaña (fallecido en el año 2009), entrenador del equipo aliancista, para concretar su traspaso “tenía un amigo que era entrenador en Chinameca, me vio jugar y me dijo que si me quería ir a jugar al Alianza, me podía ayudar. Habló con el entrenador, Raúl Magaña y me llevó a jugar. Al profesor Raúl Magaña le gustaban los jugadores jóvenes y me dejó en el equipo”.

Jugó por dos años y medio con el conjunto albo, antes de partir junto a su esposa, hacia Estados Unidos. Con los aliancistas ganó, un subcampeonato en 1978, al perder la final ante el FAS. “No jugué el partido final por enfermedad, tenía dengue y no pude jugar. No pude disfrutar ese subcampeonato”, expuso.

Fue un fuerte defensor que destacó por el sector izquierdo y derecho “llegué joven al Alianza y jugué, me querían llevar al Águila, pero tenía unos amigos en ese equipo que no jugaban, yo quería jugar y por eso me fui al Alianza, sabía que el entrenador Raúl Magaña me daría la oportunidad de jugar y así fue”, detalló.

Admitió que fue un camino difícil, la primera campaña trabajó fuerte, pero vio pocos minutos, luego se ganó el puesto titular y no los soltó “luché por mi puesto, en el primer año jugué solo cuatro partidos porque en ese puesto estaba “el Caballo" Vega (Eduardo González Vega), ya en 1978, jugué más, me quedé con el puesto porque Vega se fue al Independiente” aclaró.

En este equipo, recordó que destacaba “Jaime Rodríguez, Roberto Guerra, Carlos “el Cacho” Meléndez, Raúl Cocherari (argentino), entre otros. Luché por mi puesto, me trataron bien, jugué y entrené fuerte hasta que logré jugar, después no solté el puesto titular y jugaba como defensa izquierdo o por la derecha”.

Su destacado rendimiento le permitió ser convocado a la selección “Raúl Magaña (también entrenaba a la selección mayor) me llevó a la selección y jugué un tiempo de un partido ante Guatemala en 1978, si me quedo en el país, hubiera seguido en la selección y a lo mejor, participado en el Mundial (1982), en ese tiempo había más posibilidades”.

En esa época “habían buenos equipos, se jugaba de corazón, uno como futbolista, se daba por los equipos, cosa que ahora… he visto partidos y falta amor por los colores, antes, los futbolistas tenían amor por los equipos, he visto partidos de la primera división y son tan aburridos, que dan ganas de dejar de verlos. Antes había más amor por los colores”, reflexionó.

Pero en el año 1979 dejó al Alianza, se retiró del fútbol, tenía 22 años edad, pero el conflicto armado fue el motivo principal de su viaje a suelo norteamericano “en el año 1979 me tuve que ir del país por el tema de la guerra, a media temporada, mi esposa se tenía que ir en ese tiempo y partimos. No regresé”.