"Ante un delantero como Zúniga no te podés equivocar"

Con un gol del hondureño Clayvin Zúniga, Alianza perdió el invicto en el Apertura 2019. La derrota por 1-0 ante Limeño generó descontento en las filas albas, pero habrá poco tiempo para reflexionar, porque el equipo debe viajar este miércoles a Panamá, para enfrentar un día después al Tauro, por la vuelta de octavos de final de Liga CONCACAF.

"Ante Limeño arrancamos bien en los primeros 20 o 25 minutos. Controlamos las llegadas de ellos y el gol llega por un error nuestro, en una presión de ellos, lo aprovechan bien. Pero cuando uno tiene como rival a un jugador como Zúniga, que es punzante y habilidoso, uno no puede cometer errores y ahí perdimos", dijo Wilson Gutiérrez, entrenador aliancista.

Para Gutiérrez, Alianza no tuvo un buen juego, pero admitió que la expulsión de Héctor Raúl Cruz, en la segunda parte, complicó su trabajo.

"No tuvimos un buen partido. Esto desencadena en un resultado como el que tuvimos hoy (ayer). Ahora hubiéramos querido manejar el partido de otra forma, pero con la expulsión se nos limitó la manera de manejar los cambios", dijo el entrenador aliancista.

Gutiérrez también dejó algunos detalles en claro sobre algunas ausencias obligadas en el juego ante los ahora líderes de Santa Rosa de Lima.

"Marvin Monterroza no vino porque tiene molestias desde hace 15 días. La molestia fue más fuerte después del juego de ida ante Tauro. No viene no por no arriesgar, sino por molestias. Luego (Herlbert) Soto y (Raúl) Peñaranda tenían algunas molestias físicas. No se trata de hacer una rotación porque sí", aclaró.

"Tenemos que recuperar lo mejor posible a esos jugadores. Ahora viene CONCACAF y debemos tener a estos jugares bien recuperados. No se trata de mirar al rival por encima del hombro", agregó Gutiérrez.

HABLÓ DEL PITO RAMOS

Sobre el trabajo de Héctor Ramos, delantero puertorriqueño de Alianza, el timonel ha visto mejorías: "No es fácil venir de no estar jugando y tener 90 minutos. Me parece que va bien y seguramente vamos a encontrar con él cosas importantes. Lo de Ramos me deja tranquilo, porque sé que va por buen momento".

Por su parte, el volante Óscar Cerén lamentó la derrota: "Fue un juego reñido, nosotros luchamos de principio a fin. Fue muy trabado en el medio. Cada vez que queríamos hacer fútbol nos iban a golpear, los defensas de ellos solo al pelotazo jugaban".