Ansu Fati lidera la revolución de los jóvenes jugadores de LaLiga

Ansu Fati (Bissau, Guinea Bissau, 2002) ha sido la gran revelación de la LaLiga 2019-2020 al pasar de ser un juvenil que no contaba en las quinielas para tener protagonismo en el primer equipo del Barça este curso a llegar a disputar 1.024 minutos a las órdenes de Ernesto Valverde y Quique Setién, anotando siete goles y dando una asistencia.



El joven delantero de 17 años (cuando debutó en LaLiga el 25 de agosto ante el Betis aún tenía 16) consiguió hacerse un hueco relevante en una delantera protagonizada por Leo Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann gracias a un atrevimiento fuera de lo común a su edad.



En el segundo partido que disputó, ante el Osasuna en el Sadar, anotó un extraordinario gol de cabeza a los pocos minutos de saltar al terreno de juego y en el siguiente, ante el Valencia en el Camp Nou, marcó a los dos minutos de juego su primer tanto ante su afición en su estreno como titular.



Pero su gran momento de la temporada lo vivió en la Champions League. El 10 de diciembre de 2019 logró el gol de la victoria del Barça ante el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza y así se convirtió en el jugador más joven de la competición en anotar un tanto. Lo hizo con 17 años y 14 días. Cuando lo consiguió tan solo hacía 90 segundos que había saltado al campo.



Ansu no ha sido el único joven que ha disfrutado de protagonismo en el cuadro azulgrana esta temporada. Las bajas en el mediocentro después del parón por el coronavirus permitieron a Riqui Puig (Matadepera, 1999), quien en el anterior curso ya había debutado en el primer equipo, disputar cinco partidos como titular y ganarse con su trascendencia la opción de seguir entrando en los planes de Setién en la Champions League, que se disputará en agosto.



Esta también ha sido la temporada de confirmación de Vinícius Júnior (Sao Gonçalo, Brasil, 2000) como un jugador apto para ser importante en el Real Madrid, el campeón de LaLiga. El brasileño ha disputado 1.354 minutos, sobre todo acumulados en la segunda vuelta, y ha sumado tres goles, uno de ellos ante el Barça en el Clásico del Santiago Bernabéu, y dos asistencias.



Menos protagonismo ha tenido su compañero Rodrygo (Osasco, Brasil, 2001). En su curso de debut en el conjunto madridista su rendimiento fue irregular y pasó con facilidad de ser titular a no entrar en las convocatorias o directamente a jugar con el filial. En total, acumuló 1.023 minutos en LaLiga con dos goles y una asistencia.



Su noche mágica fue el 6 de noviembre de 2019 ante el Galatasaray en el Santiago Bernabéu en partido de la Champions League. Rodrygo hizo un hat-trick y una asistencia en el triunfo de los blancos por 6-0.



Al terminar LaLiga Martin Ödeegard (Drammen, Noruega, 1998) ha vuelto a las filas del Real Madrid después de su cesión a la Real Sociedad, equipo en el cual ha realizado una temporada que ha ido de más a menos. El noruego se convirtió en un fijo en los onces titulares de Imanol Alguacil antes del parón por el coronavirus y fue uno de los principales motivos del gran juego desplegado por los blanquiazules, pero después bajó su rendimiento de forma paralela al de sus compañeros y hasta se vio relegado al banquillo en algunos partidos.



De todas maneras, sumó un total de 2.532 minutos en los que hizo cuatro goles y seis asistencias. En los cuartos de final de la Copa del Rey marcó un gol al Real Madrid en el triunfo por 3 a 4 de la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu.



Otro joven futbolista cedido por el conjunto blanco que ha destacado en LaLiga este curso ha sido el japonés Take Kubo (Kawasaki, Japón, 2001). En su caso lo ha hecho en el Mallorca, en el cual Vicente Moreno lo convirtió en un imprescindible en el centro del campo con tan solo 18 años. Su calidad y desparpajo fueron dos de los argumentos que permitieron a los baleares luchar para evitar el descenso hasta las últimas jornadas.



Sus números han sido cuatro goles y cinco asistencias en 2.308 minutos en su temporada de debut en la Primera División española.



Por otro lado, en el Valencia Ferran Torres (Foios, 2000) se ha posicionado como una de las grandes promesas del fútbol español con sus cuatro goles y cinco asistencias en los 2.256 minutos disputados en LaLiga más sus dos goles y dos asistencias en sus seis apariciones en la Champions League. Algunos grandes de Europa ya se han postulado para ficharlo este verano.



Por el contrario, la decepción de este curso en el capítulo de jóvenes jugadores ha sido Joao Félix (Viseu, Portugal, 1999). El delantero del Atlético de Madrid llegó hace un año con aires de estrella (el club madrileño pagó por él 127,2 millones de euros, el fichaje más caro de la historia rojiblanca) después de haber completado una magnífica temporada en el Benfica y su aportación en LaLiga se ha quedado lejos de lo esperado.



Seis goles y una asistencia en 1.746 minutos no justifican la inversión llevada a cabo por el conjunto colchonero ni las expectativas que generó su llegada. Aunque las tres lesiones que ha sufrido durante la temporada tampoco le han ayudado a ofrecer una mejor versión.



Pero esta edición de LaLiga pasará a la historia por el debut en el Mallorca de Luka Romero (Durango, México, 2004) con tan solo 15 años y 219 días, convirtiéndose así en el futbolista más joven en jugar en la Primera División Española. La escena tuvo lugar en la jornada 31 ante el Real Madrid en Valdedebas y el centrocampista estuvo siete minutos en el terreno de juego. EFE