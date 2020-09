Hasta el momento, Mark Léster Blanco tiene paso perfecto con el club Phrae United, de la segunda división de Tailandia. El cuscatleco ha estado como titular en los cinco partidos que ha disputado su equipo en este año, para sumar hasta ahora el 100 por ciento de los minutos de competencia.

Este sábado, Blanco puso su primer doblete a las órdenes del Phrae, para vencer por 0-2 a Samut Sakhon., en la reanudación del torneo del ascenso, en aquel país asiático, tras una larga pausa debido a la pandemia por coronavirus.

Tras marcar esos dos tantos, Blanco habló con EL GRÁFICO, desde Tailandia. Por ahora tiene tres tantos en su cuenta personal.. El cuscatleco no gritaba un gol desde el 26 de febrero de este año, cuando puso uno de los tantos para el triunfo por 2-0 ante Ayutthaya, por la tercera fecha.

"Anotar era algo que buscaba desde hace mucho. Empezar así me llena de confianza. Creo que este es un buen inicio. Me ayuda para llenarme de confianza y, más que todo, que el equipo siga sumando y que esté arriba en la tabla. El entrenador me tiene confianza y eso te ayuda mucho. Hasta ahora he jugado el 100 por ciento de minutos. Creo que es momento de sacar todo el trabajo que he hecho", dijo el delantero salvadoreño.

Tras ese buen resultado con Phrae en la reanudación de la competencia, Blanco ya piensa en el juego de este miércoles, contra Lampang. El cusvcatleco espera que la afición de ese plantel, aunque con restricciones de acceso al estadio, pueda brindar aliento al representativo del ascenso tailandés.

"Se está jugando con público, solo que hay limitaciones en la cantidad de las personas. Por la capacidad del estadio ,así es el ingreso de hinchas. En nuestro estadio solo pueden acceder 750 personas. Ojalá que nuestra gente llegue al estadio este miércoles. Después de haber ganado el sábado, la gente se entusiasmó, aparte estamos en tercera casilla, a un punto del primer lugar", dijo el delantero salvadoreño.

PANDEMIA

Por ahora parte, Blanco habló de cómo fue la pausa en la liga , por casi seis meses, por el brote de la pandemia por coronavirus. Desde el 1 de marzo de este año se tuvo que esperar hasta el sábado 12 de septiembre para reanudar la competencia.

"Fue duro, por lo que vivimos en todo el mundo. Gracias a Dios acá en Tailandia. Yo, gracias a Dios, he estado bien, pero siempre con un ojo en El Salvador. En estos últimos meses ha sido duro solo estar entrenando. Al principio se paró de entrenar y luego los que nos quedamos acá, los extranjeros, estuvimos entrenando tres veces por semana durante dos meses. Luego, nos sentimos mejor cuando el grupo comenzó a entrenar. A mí me sirvió para acomodarme más al lugar, a conocer más el equipo, a los compañeros. Yo le he sacado lo bueno a esto", apuntó el connacional.

Luego, el cuscatleco apuntó que es la parte relacionada con la técnica la que le ha servido en su intento por sobresalir en la segunda división de Tailandia, pero cree que también juega a su favor el estado de las canchas en las que se compite.

"Acá es muy diferente a El Salvador. Claro que nosotros como latinoamericanos tenemos más técnica. Pero la buena técnica se ve con buenas canchas, pero qué buena técnica podés ver en El Salvador con nuestras canchas. Cuando pensemos en invertir en el entorno, tal vez vamos a cambiar muchas cosas. Yo juego en segunda división y he visto unas canchas muy buenas. Si tuviéramos las canchas que hay acá, nuestro fútbol sería más llamativo, diferente", dijo el atacante.