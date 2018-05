Aníbal Echeverría, del fútbol once al fútbol sala de Estados Unidos

Aníbal Echeverría es un caso singular del fútbol. Este salvadoreño-estadounidense inició en el fútbol once pero decidió moverse a la modalidad de sala, en donde ahora destaca como creador y goleador en suelo norteamericano.

Antes, Echeverría tuvo su primer chance en el fútbol once y militó en el Reno 1868 FC de la segunda división estadounidense, donde compartió camerinos con el seleccionado Efraín Burgos Junior.

Tras una temporada en Nevada, en donde nació, se mudó a la primera división de fútbol rápido en Estados Unidos, y juega para los Soles de Sonora, club mexicano que participa en la Major Arena Soccer League (MASL) por tercer año seguido.

"Mi experiencia en la USL fue diferente, fue una experiencia total, muy bonita; no regresé al Reno FC, pero busco otras oportunidades", dice el cuscatleco, que añade "el fútbol donde quiera se juega".

Y mientras espera chances en Estados Unidos en la USL o en otra liga, Echeverría prueba su nivel en los Soles, tras jugar antes en equipos de fútbol sala en Modesto y en Sacramento, California. En la MASL ya es un viejo conocido, como reseña el sitio web de la competición.

SU LLEGADA A LOS SOLES

Los Soles, miembros de la Conferencia del Pacífico, pelean por ser finalmente campeones de la MASL. Los de Hermosillo reclutaron al salvadoreño tras un amistoso en el que les metió cuatro goles y con él quieren quitarse el mote de subcampeones, tras perder dos finales seguidas en casa.

"Se fijaron en mí y me contactaron, por lo que decidí venir para acá. En fútbol sala juego de medio atacante, al igual que en el fútbol once, donde era 'delantero mentiroso', también puedo jugar defensivo, aunque me gusta más el ataque".

Hasta ahora, Echeverría acumula 24 goles de la campaña 2017-2018, tras 21 juegos, así como 17 asistencias. También estuvo en el Sacramento Surge, donde marcó 29 veces. En el Turlock Express, en la 2016-2017 sumó 16 dianas en 12 juegos, y a mitad de campaña se fue al Reno FC, de la USL.

ESTUVO EN EL SALVADOR

En El Salvador también se probó en el Isidro Metapán, aunque se decepcionó ya que "les gusté y todo pero la verdad no sé por qué no llegué a un acuerdo, mi primo me llevó. Tenía 18 años, pero no tenía fondos para regresarme".