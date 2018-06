Ángel Di María acusa al Real Madrid de no dejarle jugar la final del Mundial Brasil 2014

El jugador Ángel Di María, quien está concentrado con la selección de Argentina en el Mundial de Rusia 2018, tomó la decisión de revelar, previo al trascendental partido de la albiceleste ante la selección de Nigeria, uno de los momentos más tristes y turbios que vivió como jugador Real Madrid y contó además sus inicios como futbolista en una emotiva carta en "The Player's Tribune".

A través de una carta, titulada "Bajo la lluvia, en el frío, de noche", el exjugador del conjunto merengue recuerda la petición que recibió del club blanco horas antes de disputar la final del Mundial 2014 ante Alemania: le dijeron que no jugara.

La carta fue publicada por "The Player's Tribune", una plataforma de la que hacen uso exclusivo los deportistas para conectarse con sus fanáticos y con sus propias palabras.

El conjunto merengue quería venderlo y sabía que, si se lesionaba, sería prácticamente imposible lograrlo.

"Todos habían oído los rumores de que el Madrid quería a James Rodríguez después del Mundial y yo sabía que me querían vender para hacerle lugar a él. Así que no querían que su jugador se rompiera antes de venderlo. Era así de sencillo. Ese es el negocio del fútbol que la gente no siempre ve", reveló Di María.

El extremo argentino, lesionado en cuartos contra Bélgica, apuró al máximo su presencia en la final contra la voluntad del Madrid, que consideraba que no estaba en condiciones por su desgarro muscular.

"Si me rompo, déjenme que me siga rompiendo, no me importa, solo quiero estar para jugar", relata "el Fideo" que le dijo a los médicos de la albiceleste para infiltrarse y poder estar en el Maracaná.

"Le pedí a Daniel que me diera la carta. Ni siquiera la abrí. Solamente la rompí en pedacitos y le dije: 'Tírala. El único que decide acá, soy yo'", rememora Di Maria, que finalmente no jugó ningún minuto en la final.

“Sinceramente quería jugar, incluso si se terminaba mi carrera. Pero tampoco quería hacerle las cosas más difíciles al equipo. Así que me desperté muy temprano y fui a ver a Sabella. Teníamos una relación muy cercana, y si le llegaba a decir que quería jugar, seguramente él iba a sentir la presión de ponerme. Así que le dije honestamente, con una mano en el corazón, que él debía poner al jugador que él sintiera que tenía que poner.

Di María también ocupa la plataforma virtual para contar cómo tuvo que luchar para ser futbolista.

"Imaginen esto: una mujer andando en bicicleta por todo Rosario, con un pibe atrás y una nenita adelante, más un bolso deportivo, con mis botines y algo de comer, en el canasto de adelante. En subida. En bajada. Pasando por los barrios más difíciles. Bajo la lluvia. En el frío. De noche. No importaba. Mi mamá sólo seguía pedaleando", narra el argentino.

Acá podés leer su historia completa: "Bajo la lluvia, en el frío, de noche" (https://www.theplayerstribune.com/en-us/articles/angel-di-maria-argentina-spanish)