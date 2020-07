Anel Canales: "Le tomé sentimiento a Firpo"

Fue desde 2004 que se empezó a escuchar el nombre del delantero panameño, Anel Canales, en el balompié de El Salvador. Llegó a las filas de Once Municipal como acompañante del timonel uruguayo, Miguel Mansilla (QEPD): Los dos fueron contactados por la dirigencia fronteriza para su primer proyecto en primera categoría, luego de un retorno tras un largo paso en segunda división.

Canales se abrió paso en el país a fuerza de goles. Empezó a ser determinante para los canarios, tanto que pasó a ser inamovible en la pizarra de Mansilla. Luego de firmar un buen paso con los de Ahuachapán, Mansilla también lo llevó a las filas de Alianza en 2007. Posterior a eso, se fue solo a Chalatenango y luego a Metapán para después culminar su trajinar en El Salvador con Firpo, hasta 2014.

Ahora, desde su posición de encargado de ventas de una empresa de productos lácteos en Panamá, Canales tuvo la oportunidad de charlar con EL GRÁFICO para volver a hablar de su paso por el fútbol nacional.

Todo está intacto en la mente del delantero canalero. Ya tiene con él los títulos de entrenador, pero ahora no trabaja en el fútbol. Se retiró hace seis años del balompié profesional.

De todos los equipos en los que militó en El Salvador tiene recuerdos, pero el más fresco es el de la corona 10 para Firpo. En la final del Clausura 2013, el canalero abrió la cuenta para el triunfo por 3-0 ante FAS. Fue al minuto 7, con un penalti. Luego Medardo Guevara y Martín Trejo aumentaron la cuenta a favor de los usulutecos.

"Tengo muchos recuerdos por mi paso por el fútbol de El Salvador. Es difícil decir cuál fue mejor, pero estuve más cómodo en Firpo. Ahí estuve más tiempo y marqué la mayor cantidad de goles (54) Le tomé sentimiento a Firpo, la verdad", dijo el canalero.

Para el panameño fue clave la disponibilidad de trabajo que siempre tuvo, considera que fue clave para poder adaptarse al balompié cuscatleco y dejar una huella. "Para que a uno le salgan las cosas ,uno debe ser profesional. Eso es muy importante. Uno debe comportarse como extranjero. Uno tiene que trabajar el doble con respecto al jugador local. Hay que demostrar la calidad que uno tiene y por qué lo contratan", apuntó el canalero.

En ventas

En el fútbol , Canales tuvo que convencer con goles en los equipos en los que militó. Pero ahora tiene claro que debe cautivar a sus clientes con palabras, en la empresa de lácteos para la que labora. Debe vender todos los productos que tienen para ofrecer a sus públicos meta.

"Me gusta lo que hago ahora fuera de las canchas. Si no me gustara, no lo estaría haciendo, créanme. Estoy cómodo, soy dueño de mi tiempo y es lo más parecido al fútbol que puedo tener en mi vida. Vendemos leches y jugos. Lo reconocen a uno y eso se te hace más fácil para vender", dijo el exdelantero.