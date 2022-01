Andrés Quejada: "Nos llevamos un valioso punto"

El capitán del Atlético Marte, Andrés Quejada, se mostró contento por el empate que sacó el equipo en su visita a Chalatenango y que le da el primer punto del torneo Clausura donde habrá nuevamente descenso a la segunda división.

El Atlético Marte sumó 25 puntos en la tabla acumulada y se puso a 11 puntos arriba del Municipal Limeño, último en la cola.

Para Quejada, el partido fue un reflejo que los equipos aún no han superado la etapa de pretemporada.

"Fue un partido atípico, un partido de pretemporada donde se vio más roce, más contacto físico que fútbol y toda la jornada será así", aseguró el jugador.

Asimismo el colombiano catálogo el primer partido como reflejo de lo que será ell torneo donde ningún equipo regalará nada.

"Ahora fue una muestra de complicado que será el torneo, será un torneo donde todos los equipos irán a muerte, nadie va a regalar nada", añadió.

MENTALIDAD EN CUARTOS

Pese a estar con posibilidades de descenso, Andrés Quejada aseguró que el equipo buscará la clasificación a los cuartos de final y no espera tener complicaciones con el tema del descenso.

"La mentalidad nuestra, y la mía personalmente no es pensar en el descenso, sino que salvarse del descenso sea producto de avanzar a la siguiente ronda, producto de hacer un buen torneo y de estar en la gran fiesta", expresó.

Concluyó con lo bien que le pareció el hecho de sacar un punto de visita en una cancha complicada como lo es el Gregorio Martínez.

"No sé cuántos equipos vienen a sacar puntos en este estadio sabiendo al rival que se enfrentan, un ex semifinalista. Sabíamos que no sería fácil esta noche pero nos llevamos un valioso punto en el inicio del torneo".