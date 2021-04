Andrés Flores, sin equipo en la MLS

El volante salvadoreño Andrés Flores no seguirá en el Timbers Portland de la MLS. El ex jugador del Isidro Metapán no fue renovado y sigue a la espera de encontrar opciones en el fútbol de Estados Unidos, que todavía no cierra fichajes.

Y es que "el Ruso" lleva años en el fútbol de Estados Unidos y ahora, como agente libre, busca opciones para continuar su carrera en el país norteamericano. Sumó 42 partidos con el cuadro de la MLS pero antes en el New York Cosmos.

Andrés todavía no se ha pronunciado al respeto. Su última participación oficial fue con la selección en los partidos de la eliminatoria, a finales de marzo. El futuro de uno de los referentes legionarios todavía está por definirse.