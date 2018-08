Andrés Flores no jugaría ante Monserrat con la selección salvadoreña

Andrés Flores obtuvo el martes 21 de agosto la ciudadanía estadounidense. Solo le queda pendiente solicitar su pasaporte para salir de ese país. Por ahora no sabe cuánto tiempo demorará ese trámite, por lo que no puede confirmar su participación con la selección mayor en el juego eliminatorio para Copa Oro ante Monserrat, el 8 de septiembre.

Hasta este momento, el mediocampista del Portland Timbers, de la MLS, esperará si el seleccionador mayor, Carlos de los Cobos, lo toma en cuenta para el amistoso ante Brasil, programado para este 11 de septiembre en Washington.

Flores fue uno de los más críticos al trabajo del anterior comité ejecutivo de la FESFUT. Ahora en una nueva gestión, que inició este mes, el cuscatleco espera que no se cometan los mismos errores de administraciones anteriores.

¿Cómo va el proceso para que obtenga su ciudadanía en Estados Unidos?

El proceso de ciudadanía ya terminó. Solo queda aplicar para el pasaporte. Pedirlo. Me llevé casi 10 meses en este proceso. Empecé en diciembre del año pasado. Voy terminándolo. Exámenes solo hay uno. Pero son tres citas distintas. Hay que ir a poner las huellas, que le tomen la foto. Hay que ir al examen y la última es la de la juramentación.

Entendemos que se radicará en Estados Unidos...

Pues la idea es esa. Uno nunca sabe qué le espera en el futuro. La idea es esa.

¿Cómo llevó en dirección paralela el proceso de ciudadanía y su trabajo con el Portland Timbers de la MLS?

He tenido que llevarlo de la mano. Por ahora, lo he llevado bien. Ha sido un año bastante bueno. Habíamos concretado una racha de 15 partidos sin perder. Ha sido una de las más largas en la historia de la liga. Ahora, tenemos tres perdidos al hilo, que no es buena. Pero, en general, el año ha sido bueno. Estamos aún en puestos de "play-offs". Estamos contentos, pero todavía falta mucho.

En lo personal para usted ha sido intermitente. Partidos como titulares y otros como suplente...

Sí, así ha sido. El plantel que tenemos es parejo. La competencia es fuerte y el técnico por estas razones siempre opta por hacer cambios y darle oportunidad a todos. Eso hace que nos rote bastante. Lo importante es acumular minutos.

¿Su relación laboral con el timonel venezolano, Giovani Savaresse, sigue a la perfección?

Sí, es muy buena. Es una gran persona. Confía mucho en mí. La relación que tenemos es muy buena.

Con este proceso de ciudadanía ya completo, ¿podrá venir a la selección para los juegos ante Monserrat, 8 de septiembre, y amistoso contra Brasil, 11 de septiembre?

Yo hablé con las personas de la FESFUT y les hice saber mi situación. También lo hice con el profesor Carlos de los Cobos. Les dije que tenía la última cita y que ahora nada más debía pedir el pasaporte, que es con lo que uno puede salir del país. Ese es el único problema que tengo y no sé cuánto se va a tardar en llegarme. Por eso, no sé si voy a poder salir de Estados Unidos para el tiempo que ellos lo solicitan o nada más voy a esperar si ellos quieren contar conmigo para el partido contra Brasil, que es acá en Estados Unidos. Ellos saben la situación y solo estoy a la espera de lo que decidan y que me lo hagan saber.

Usted fue de los que más observaciones realizó al trabajo de la FESFUT, ¿Pese a eso mantiene su disponibilidad para venir a la selección en futuros compromisos?

Sí. Siempre he sido muy honesto con mis puntos de vista hacia el trabajo de la administración. Siempre lo dije. No tengo nada personal en contra de nadie. Creo que hay cosas que se pueden hacer mejor. Pero esto no quiere decir que se le quite el cariño que uno le tiene a la camiseta o al país. Por eso mismo, uno quiere aportar desde donde se pueda. Por ahora, las puertas están abiertas y si se quiere contar conmigo, vamos a ser parte.

¿Se pueden esperar cambios de esta nueva administración de la FESFUT?

Yo esperaría que sí. Yo pienso que si se han cometido errores, que se haya aprendido de ellos. Esperaría una reacción positiva de este nuevo comité ejecutivo de la FESFUT. Esperaría que no cometan los mismos errores y que hayan aprendido de ellos. Pero ya está en sus manos. Ojalá no cometan los errores de antes.

¿Cómo ve los juegos de eliminatoria para Copa Oro ante Monserrat, Barbados, Bermuda y Jamaica?

Estos juegos siempre son complicados por las clase de rivales, por cómo juegan. Luego, el nivel de la zona se ha emparejado. Creo que deberíamos sacar la mayor cantidad de puntos posibles antes de llegar al último juego ante Jamaica. Lo importante es que estos juegos nos sirvan para iniciar un nuevo proceso, para tomar la idea del nuevo entrenador. Hay que ir dejando una base, que es lo más importante.