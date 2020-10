Andrés Flores: "Mi futuro es diferente, he retornado bien"

El capitalino Andrés "el Rusito" Flores ha retornado y con fuerza al equipo titular del Timbers Portland de la MLS que alcanzó en esta semana su clasificación a los playoff de la Conferencia del Oeste tras golear al LA Galaxy en casa y donde el aporte del seleccionado nacional fue fundamental para lograr esa gesta tras superar 10 meses de ausencia del campo de juego producto de lesiones y golpes en su vida personal.

¿Cómo te sientes haber superado tu mayor inactividad en tu carrera deportiva?

Contento, la verdad es que ha sido un año difícil en lo personal, diferente a lo que he estado acostumbrado, encarando retos nuevos y me ha tocado superarlos fuera de la cancha por mucho tiempo.

¿Qué futuro asoma para Andrés Flores en lo que resta del año 2020?

Mi futuro es diferente, he retornado bien, gracias a Dios he jugado los dos últimos partidos donde he sido titular, hay espacio para mejorar el aspecto físico y feliz por haber clasificado a los playoffs.

La victoria sobre el LA Galaxy el pasado miércoles en casa provocó la separación del banquillo galáctico de su técnico, el argentino Guillermo Barros Schelotto. ¿Qué sentís haber sido parte de ese movimiento?

Se sabía que el Galaxy llegaba al partido ante nosotros en malos momentos, con problemas en su interior, que sus últimos resultados han sido negativos y con el resultado abultado en contra ante nosotros (5-2) me he dado cuenta este día la salida del profesor Barros Schelotto de su cargo> Lo importante es que con esa victoria clasificamos a la siguiente etapa de la liga y la verdad hemos sido parte de esa separación en cierta medida por lo que hicimos en la cancha.

Haciendo un recuento de tu carrera, tu alejamiento forzado de las canchas ha sido la más prolongada en tu vida profesional...

Ha sido mi mayor pausa en toda mi carrera profesional, ha sido un año difícil en mi vida, desde finales del año pasado cuando sufrí una fractura en mi pómulo que me provocó que ya no tuviera actividad a final de año; luego comenzando el 2020 me operaron de mi pierna por otra lesión que sufrí, luego llegó la pandemia del COVID-19, a todo ellos se unió el lamentable fallecimiento de mi padre que me privó estar con mi equipo en el torneo celebrado en Orlando (Florida) y cuando estaba a punto de volver a las canchas tras ese torneo de preparación me rompí lastimosamente en un entreno mi cuadricep derecho que me alejó un mes más de las canchas. Gracias a Dios he retornado poco a poco a la actividad hasta que aparecí en el partido ante el Sounders Seattle luego de trabajar fuerte, allí me llegó el gol y la verdad guardo eso ya que he sido fuerte en lo mental.

¿Cómo lograste llegara a ese punto de equilibrio que necesitabas?

La verdad, me he sostenido en una línea de trabajo que me ha permitido volver fuerte a la liga; no ha sido fácil ya que he tenido que superar muchas cosas que aparecieron en mi camino, pero repito que con mucha fuerza mental y un esfuerzo extra en lo físico me ha ayudado para retomar ese camino que debí dejar desde el año anterior.

Tras su gol ante el Sounders lo celebraste con un grito que supongo llegó hasta el Cielo. ¿Desahogaste con ello todo lo que habías acumulado internamente?

Ese grito que pegué con mi gol fue un momento especial, se juntaron todas las emociones que traía desde mucho tiempo, hacer ese gol ante Seattle en su casa fue emocionante y la oportunidad de celebrar. Eso me permitió liberar todo lo que traía dentro de mí en todo ese tiempo que estuve inactivo.

¿Existió una promesa personal pendiente de cumplir y que con esa celebración se logró pagarla?

la verdad, no. Tengo una vida espiritual y una relación fuerte con Dios muy importante, con fe que Dios me daría esa oportunidad y se lo he agradecido por todas sus bendiciones, más allá de eso no ha existido promesas personales que debía cumplir, solo el agradecimiento público que siempre trato de mostrar, por todo lo que me ha permitido alcanzar y superar.

El Timbers ha logrado clasificarse a los playoffs ¿qué rival te gustaría enfrentar?

Es difícil pensar en eso ya que faltan tres fechas más para finalizar la fase regular y aún hay que esperar el rival que nos tocará en octavos de final de la Conferencia del Oeste. En lo personal no tengo favoritos, la diferencia de puntos entre uno y otro equipo que luchan por clasificarse es corta, podría ser cualquiera, incluso el LA Galaxy tiene aún chance de clasificarse pese a que va último de su división.

¿Qué papel ha tenido el técnico Giovanni Savarese en tu retorno a la cancha?

Con el profesor tenemos una buena relación y comunicación , él sabe muy bien de todas las cosas que me ha tocado vivir este año, ha estado pendiente de todo y me ha expresado su apoyo, me dijo que me esperaría y lo cumplió, eso me ayudó a mentalizarme para regresar pronto, él ha sido importante en lograrlo, he recibido su apoyo como de todos los compañeros y de la parte médica ya que han sido claves para mi preparación físico y mental.

Con tu retorno a las canchas significa que también estás disponible para defender de nuevo la camiseta nacional, ¿es así?

Vuelvo a jugar fútbol porque me gusta, aún lo disfruto y mientras esté así lo haré y trataré siempre de defender a mí país. Siempre he estado abierto para eso, hay que esperar el tiempo que resta para poder volver a la selección para ser parte del equipo que jugará la próxima Copa Oro y las eliminatorias mundialistas; pienso eso pese a que últimamente no he tenido comunicación con el profesor (Carlos) De los Cobos, la última vez que charlamos con él fue en una reunión por vía Zoom a mediados de la cuarentena donde todos los que nos convocaron estuvimos presentes, desde esa fecha no he tenido oportunidad de charlar con él.

¿Cómo has manejado el tema de la pandemia en tu casa, en la liga?

Localmente los negocios, restaurantes en la ciudad de Portland trabajan limitados de personas, acá se juega a puerta cerrada , nos hacen las pruebas médicas de prevención del COVID-19 cada dos días, tomamos las recomendaciones de costumbre, mi familia no se ha visto afectada gracias a Dios, la liga mantiene los mismos protocolos sanitarios y la liga terminará en los gobiernos locales donde se mantiene los partidos a puertas cerradas pese a que hay Estados donde no prevalece eso de jugar a puerta cerrada como en Salt Lake, Houston, Miami, Orlando, son las ciudades donde se juega aún con límite de personas a los estadios.

¿Qué opinión tienes del desarrollo de la liga nacional?

Lastimosamente no he tenido la oportunidad de ver ningún partido de la liga nacional, a veces leo noticias pero la verdad me he concentrado en mi retorno a las canchas y no tengo una idea clara de cómo se está jugando, de qué están haciendo los equipos y cómo se encuentra todo en el campeonato. Trataré de ponerme al día con eso para poder expresar una opinión al respecto.