Andrés Flores: “De nada sirve lo de Carlos de los Cobos si todo está sucio”

El fútbol salvadoreño vuelve a ser noticia por el regreso del mexicano Carlos de los Cobos como técnico de la selección mayor, una decisión que ha provocado opiniones encontradas entre aficionados y jugadores, quienes también han dado su opinión.

Uno de ellos es Andrés “el Ruso” Flores, jugador del Timbers de Portland de la MLS y uno de los capitanes de la azul y blanco, que en una entrevista para Deporte Total USA calificó la llegada de Carlos De los Cobos como improductiva si no hay cambios en la FESFUT.

“Me parece que todo lo que está pasando alrededor de la selección es muy desafortunado, en general todas son malas noticias”, expresó al inicio de la entrevista en la que abordó punto por punto todo lo que está aconteciendo.

Sobre la renuncia del "Zarco" Rodríguez a dirigir selección, dijo tajantemente que “aceptar una selección y dejarla en un par de días no me parece que sea bueno. Él tomó a bien que sea así y es respetable lo que hace”.

HABLÓ DE LA CONTINUIDAD DE HUGO CARRILLO

Cuando le preguntaron sobre la reeleccion de Hugo Carrillo para formar parte del próximo comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), dejó muy claro que no está de acuerdo.

“Yo en su lugar no seguiría. No tengo nada personal en contra de él, no sé cuáles serán sus verdaderas intenciones para seguir al frente de la federación”, expuso.

Finalmente, el mediocampista se refirió al nombramiento de Carlos De los Cobos como técnico de la selección mayor. “De nada sirve tapar el sol con un dedo llevando ahora a Carlos de los Cobos, si abajo todo está sucio”, concluyó.