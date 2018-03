Andrés Britez, fuera de Limeño

El presidente del Municipal Limeño, Martín Herrera, confirmó que el entrenador paraguayo Hugo Marcelo Ovelar seguirá al frente del plantel santaroseño, mientras que ayer por la noche se dio a conocer la separación del plantel del jugador Andrés Britez.

La caída ante Águila por 1-3, ayer, es la segunda al hilo para los mantequeros, que han recibido siete goles en contra en los últimos dos compromisos.

De acuerdo con el directivo, será hasta este lunes por la mañana cuando se tomen decisiones en cuanto a seguir con el mismo plantel de jugadores o hacer algunos cambios, como medida de presión.

El Limeño tiene hasta este miércoles para determinar lo que hará, pues ese día se cerrará el libro de pases en El Salvador.

Ovelar no habló ayer con la prensa, pero indicó anteriormente que podría haber separación de jugadores.

"No sé qué es lo que está pasando con el equipo, pero así es el fútbol. Hemos perdido con muchos goles en contra. Tenemos que reunirnos como junta para ver qué es lo que está pasando con el equipo", apuntó Martín Herrera.



Britez, fuera del equipo



Por su parte, el mediocampista Andrés Insfran Britez decidió renunciar del equipo y ha pedido su finiquito. En su lugar será inscrito Wilfredo Cienfuegos, un volante ofensivo de 20 años de edad nacido en Estados Unidos, de padre salvadoreño y madre hondureña. Cienfuegos hizo la pretemporada con el equipo de Santa Rosa de Lima, pero si bien el equipo quería arreglarle papeles para que jugara como nacional, ya que los cuatro cupos de extranjero estaban llenos, no se pudo.



"Britez renunció el domingo luego de la derrota contra Águila. Tenía problemas con la afición por el nivel de juego que venía demostrando y por las dos expulsiones que lleva en el torneo, así es que notificó que se va y en su lugar se va a inscribir a Cienfuegos:, dijo este lunes el representante de Limeño ante la liga, José Vásquez. Brritez llegó a Limeño procedente del Pasquina, de La Unión, pero no rindió lo que el equipo "cuchero"esperaba, así es que decidió dar un paso al costado. Este lunes comenazrán los trámites para inscribir a Cienfuegos.