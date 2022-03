Ancheta insiste con los árbitros: “Cuando hay problemas de descenso, yo siempre tengo temor”

Nelson Ancheta, técnico de Atlético Marte volvió a arremeter contra los árbitros luego caer ante Isidro Metapán en el estadio Cuscatlán.

Con la victoria calera, los occidentales se pusieron a dos puntos de los capitalinos y comprometen de a poco al cuadro de Ancheta para pelear en los puestos bajos de la acumulada.

AQUÍ LAS DECLARACIONES

Sobre el minuto 45’, Jhoaho Hinestroza puso el único tanto del partido tras una jugada polémica, dónde aparentemente el jugador de Marte, José Guevara había recibido un golpe previo al gol del colombiano.

“Cuando hay problemas de descenso yo siempre tengo temor. No puede ser que a Metapán le regalen dos penaltis en el partido anterior y hoy una agresión que le hacen a Chepito (José Guevara) y no la hayan sancionado”, dijo el técnico de Marte.

Hay que mencionar que, ni el juez central Juan Quinteros ni su asistente #1 Carlos Vargas pararon la jugada por el jugador en el suelo de Marte y recibieron una avalancha de reclamos por parte del plantel carabinero al finalizar la primera parte.

“Cuando expulsan a los técnicos o los jugadores siempre aparecen los árbitros asistentes y por qué en las jugadas polémicas no lo hacen. No es solo de ahorita, no es Metapán, a nosotros nos regalaron un penal con el Once y siempre queda un sabor amargo”, explicó Nelson.

Ya para finalizar, el entrenador de los bombarderos habló sobre el tema del problema de definición que atraviesa el cuadro capitalino, algo que les ha pasado factura en los últimos partidos. Sobre ese tema, Ancheta dijo lo siguiente: “Cuando uno pierde no va contento, es algo que hemos hablado con los jugadores. No es posible que presionemos al equipo rival y no concretemos”.