Ancheta: "De los Cobos no es mal técnico"

Nelson Mauricio Ancheta, técnico del Municipal Limeño, analizó en el programa Güiri Güiri al Aire el buen momento del equipo santarroseño que contra todo pronóstico es líder del grupo B en las hexagonales del Clausura 2021 y hubo espacio hasta para opinar de la salida de Carlos de los Cobos como técnico de la selección mayor.

Limeño le sacó un importante empate al Águila (1-1) el sábado en el estadio Juan Francisco Barraza, duelo que terminó jugando con 9 hombres luego de la expulsión de Robinson Aponzá y Walter Guevara en el primer tiempo.

El cuadro de la Unión suma 15 puntos que lo mantienen en la cima, mientras que Águila es quinto con 11 enteros.

"Contento de estar en la primera posición a pesar de que no éramos y no somos candidatos para estarlo, pero confiando en Dios y el trabajo de uno cuando pide sabiduría para poder realizar los entrenos, sabiduría para leer los partidos", eso es bueno y el transmitirle actitud a los muchachos", expresó.

El estratega celebró el empate de 1-1 ante Águila como una victoria y no faltó su famoso festejo conocido como "la avioneta" en el césped del Barraza.

"La avioneta siempre ha estado en mantenimiento, el problema era que los resultados no se nos habían dado, nosotros trabajamos lo mismo, lastimosamente los goles y los resultados hacen que un equipo se vea malo, no así el rendimiento que habíamos tenido porque nadie había sido superior a nosotros ni en la primera fase", explicó el estratega.

Ancheta explicó que el bache de resultados negativos quedó atrás y era por desconcentración de jugadores en tramos claves del juego y falta de contundencia.

"En cada partido no fallábamos menos de cuatro o cinco goles, hoy los estamos metiendo y los jugadores están teniendo muy buena actividad y agarraron muy bien el ritmo de juego y en la parte técnica-táctica están entendendiendo muy bien los muchachos", expresó el entrenador.

Limeño suma seis partidos sin conocer la derrota y se perfila como rival a tomar en cuenta para los cuartos de final.

"Con Sonsonate comenzamos buena racha y ahí despuntamos nosotros y los muchachos siguieron manteniendo la misma actitud y hoy estamos metiendo los goles", recalcó.

Fiel a su estilo, el entrenador chalchuapaneco también opinó sobre el clima en Oriente y el tema de programar partidos a las 2:30 de la tarde como lo hace Firpo.

"Si me preguntan a mí, como yo no juego está bueno jugar a las 2:30 p.m. y nosotros a esa hora entrenamos acá. En Dragón quería privarme del sol a la 1:00 p.m. y le dije a los muchachos entrenemos a las 3:30 de la tarde, no me dijeron porque el sol de las 3:00 o 4:00 p.m. nos quema mucho la cara en cambio el de la 1:00 no. Acá en Oriente entrenar a las 3:00 o 4:00 es un pecado, sienten mayor facilidad entrenar al mediodía los que viven acá", explicó el entrenador del cuadro auriazul.

"Esa actitud hay que trabajársela al jugador, algunos ya vienen derrotados pero nosotros que conocemos eso ya sabemos que muchos se quejan del clima por eso es que la directiva, al estar la luz, quiere jugar de noche", mencionó.

"Cada quien debe preparar a su jugador, si nosotros nos vamos a cansar ellos se cansan el doble por el sacrificio que viene haciendo.Hoy vamos a entrenar a las 4:00 porque el sol está muy fuerte y vienen de varios partidos y por comprimir el torneo saturan a la gente y esa es la recuperación, nosotros hasta el 8 de mayo vamos a tener descanso", expresó Ancheta a la mesa más redonda.

Sobre las críticas hacia el Limeño por el juego fuerte y faltas que fueron vertidas por Marlon Trejo, el entrenador respondió que "esas son justificaciones, mariconadas, se puede decir, yo respeto a Trejo, lo debuté en Firpo, creo que la única entrada fuerte fue la de Walter Canales que no merecía roja incluso tarjeta amarilla, viendo el video, él va para la pelota y pasa raspando el tobillo a Diego Coca".

Ancheta también comentó que escuchó comentarios de que Águila iba a golear al Limeño.

"Me dijeron a mí que habían dicho los del Águila que en el primer tiempo nos iban a meter cuatro goles, creo que es la frustración de ellos y hasta la fecha no hemos visto que un equipo me haya metido cuatro en lo que tengo de estar en el Limeño", enfatizó.

Ancheta comentó que Águila también tiene jugadores que golpean, aunque no quiso decir los nombres. "Ellos tienen jugadores que van con mala intención, yo a mis jugadores les transmito agresividad no le digo que agredan a nadie porque una cosa es agresividad al balón a una mala intención".

Sobre el tema de la salida del entrenador Carlos de los Cobos de la selección nacional mayor, Ancheta expresó que hubo una campaña contra el técnico mexicano.

"Gran campaña que le echaron todos los periodistas a Carlos de los Cobos....Algunas veces no le han dado todo, al profe De los Cobos ni partido amistosos le dieron y que puede hacer con uno o dos días de preparación contra otros rivales que se pueden estar preparando de la mejor forma. Algunas veces el periodismo quiere jugar a ser técnico. Zapatero a su zapato", dijo.

"Mis respetos al profe De los Cobos, no es mal técnico", por un mal resultado no podemos decir que es mal técnico". Jamás voy a hablar mal de un amigo de un colega", enfatizó.

Y sobre el nuevo seleccionador nacional, Nelson Ancheta comentó que "bien por Hugo Pérez, yo no lo conozco y lo admiré porque fue buen jugador, estuvo en el Fasito y eso es bueno...Le cambió la cara a la sub-23 y confiamos en Dios en que lo apoyen".