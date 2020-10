Ancheta: "Me gusta que el jugador sea disciplinado y aplicado" 

El Municipal Limeño hizo cambio de entrenador esta semana con la salida de Misael Alfaro y la incorporación de Nelson Ancheta, un viejo conocido en la primera división. El nuevo timonel ha trabajado con mucha intensidad tratando de corregir aspectos que ha identificado en el plantel para que puedan superar la mala racha en el arranque.

Su llegada se da en un momento donde el equipo no suma de tres luego de tres jornadas disputadas del Apertura 2020 así como la eliminación en la Liga CONCACAF. Desde ya confía en un trabajo que busca implementar porque ve un grupo con mucha calidad aunque hay que realizar algunos ajustes.

¿Cómo ha estado el trabajo en estos días que tiene de estar al frente del Municipal Limeño?

Contento primeramente de llegar al Limeño, una buena institución. El recibimiento de los muchachos ha sido muy bueno y hemos realizado cinco prácticas (con la sesión del jueves por la tarde) y me ha ayudado para evaluar el rendimiento tanto en lo físico como en lo técnico y colectivo. Esperamos que se recuperen algunos jugadores que están tocados.

¿Cómo está el plantel en cuanto a lesiones para el choque ante el Águila?

Harold Alas está cargado físicamente, Edwin Sánchez que se sintió tocado ayer (miércoles) y va a intentar el viernes estar en condiciones, Ramón Viera estaba tocado aunque ya está entrenando y vamos a tratar que se recupere. También Bryan Campos está tocado mientras que Jeyson Quiñonez tiene una ruptura fibrilar por lo que es baja para el partido.

¿Cómo encontró el grupo, tomando en cuenta que se armó un plantel para encarar el Apertura 2020 y la Liga CONCACAF pero no han llegado los resultados?

Estamos tratando de trabajar en la actitud del jugador, en lo motivacional, ver sus virtudes y reforzarlas. Hay buenos elementos pero también corregir otros aspectos como la táctica estacionaria que es donde ellos han tenido mayor deficiencia. Haremos énfasis en la cuestión defensiva porque hay que equilibrar que llevan más goles en contra (9) que a favor (3). Hay que trabajar eso para luego tener opciones de ganar.

¿Qué pasó en el caso de Roberto Álvarez y Roberto Herrera Monge que esta semana fueron separados del equipo?

No sé exactamente porque ya fueron separados cuando vine. Cuando la directiva me llamó me dijeron que habían llamado a dos muchachos que estarían fuera, uno ya lo estaba desde la semana anterior y el otro después del partido (ante Jocoro). Uno de ellos insultó a un directivo, mucha gente cree que con mi venida los han sacado pero no he tenido nada que ver en esa situación, fue más de la junta directiva.

¿Cómo ve al Águila, su rival de estreno el domingo?

El Águila se ha armado bien, es buen equipo, ya tienen cuatro o cinco años de jugar juntos. Tienen lo de ellos más los extranjeros que han venido a reforzar, sin embargo vamos a planificar bien el juego sabiendo sus virtudes pero tratar de hacerle daño a través de sus deficiencias. Hemos analizado al Águila y buscaremos sacar provecho.

¿Cómo afronta este reto en Limeño?

Algunos equipos cuesta que arranquen, otras veces uno como entrenador tiene malas rachas, a mí me pasó en Jocoro y Sonsonate que jugando bien pero no ganábamos. A la gente le gusta ganar y tener un equipo con aspiraciones. Queremos que Dios nos ayude a hacer un buen trabajo, que nos dé sabiduría, la actitud del jugador debe ser buena. Hablé con los muchachos que hay que ser serio, responsable, que el jugador sea disciplinado y aplicado, siempre les digo que los equipos me enseñaron ser responsable y ganador. Si la aplicación de ellos es buena y armamos una buena competencia creo que las cosas pueden salir de la mejor forma.