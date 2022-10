Ancelotti lanza dardo al Barcelona y su filosofía en la previa del Clásico

El clásico presenta un duelo de estilos y Carlo Ancelotti siempre se ha mostrado defensor de varias caras de su equipo, convencido, como aseguró al analizar a su rival, el Barcelona, de que "tener un solo estilo no es lo más indicado".



"La historia del Barcelona habla claro de un estilo que le gusta al club y a la afición, yo lo respeto, no digo que no sea correcta su idea de fútbol que les ha dado éxito, pero la idea de otros equipos es distinta", explicó Ancelotti en su rueda de prensa en la ciudad deportiva del Real Madrid.



"Lo que pienso yo es que tener un solo estilo, para mí, no es lo más indicado porque los jugadores cambian y lo más importante es tener al jugador cómodo con el estilo que juega", añadió.



Para salir victorioso del clásico del Santiago Bernabéu, aseguró Ancelotti que no podrán jugar como hizo el Inter de Milán en el Camp Nou para dejar al borde del precipicio al equipo de Xavi Hernández en la Liga de Campeones.



"Jugamos de manera distinta al Inter. Es verdad que lo que demostró en el partido ha sido valentía porque no han bajado los brazos cuando encajaron el gol, fueron muy eficaces en ataque, pero eso no nos puede ayudar mañana. Va a ser un partido distinto e igualado", auguró.



Sí consideró que tiene más valor el dato que muestra al Barcelona como equipo que explota mejor las primeras partes y al Real Madrid dominador en las segundas, con números que muestran en goles su poderío físico.



"Son características de los dos equipos que hay que tener en cuenta. Es verdad que ellos empiezan muy fuerte la primera parte y nosotros hacemos mejor la segunda. Es un aspecto del partido que tenemos en cuenta", admitió.



Explicó el técnico italiano lo que se vive dentro en días de clásico, una preparación igual que el resto de encuentros pero con sentimientos distintos por la trascendencia del partido.



"Los partidos se preparan como siempre, en este tenemos que añadir lo especial que es para todos y la calidad de dos grandes equipos. Como todos los clásicos o derbis son partidos especiales que añaden el aspecto emocional, la presión, la preocupación, la tranquilidad, todo lo que rodea un partido de este equipo", dijo.



En ese sentido, el Barcelona llega herido tras lo ocurrido en la 'Champions' pero 'Carletto' se mostró muy respetuoso. "No puedo saber cómo les ha afectado lo que pasó el miércoles, tenemos que pensar en jugar nuestro partido. El Barcelona es un equipo que tiene recursos para hacer una gran temporada".



"Ha ganado todos los partidos de LaLiga salvo el primero que lo empató, tiene una dinámica muy buena en la competición. Es un equipo que desde el principio lo ha hecho muy bien y ha tenido algunos problemas que suelen pasar en una competición como la 'Champions League'. Pero en Liga han sido espectaculares", opinó.



Por último, quitó importancia a lo ocurrido en enfrentamientos del pasado que no piensa vayan a influir en dos equipos con nuevos futbolistas. En su caso el 0-4 del Santiago Bernabéu en el último precedente, no tiene que condicionar en nada el presente.



"El partido del año pasado no va a afectar porque es otra competición, otro año, otro clásico. Tenemos la ilusión de jugar un partido que todo el mundo va a ver. Queremos mostrar una buena imagen de nuestro fútbol, intentar ganar pero no es un partido de vida o muerte. Es especial, pero llega pronto en una temporada larga. Nos gustaría ganarlo y lo vamos a disfrutar más con la ilusión de hacer un gran partido".