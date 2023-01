Ancelotti, honesto: "El Villarreal ha jugado mejor"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dijo este sábado, tras caer derrotado ante el Villarreal (2-1) en La Cerámica, que su rival jugó "mejor y si uno juega mejor merece ganar".

"Creo que la clave ha sido que no hemos defendido bien nuestro campo, hemos dejado muchos balones divididos y el Villarreal ha disfrutado de eso. Hemos sido peligrosos arriba, pero hemos tenido problemas atrás. Hemos fallado en cosas que a veces hacemos mejor. Creo que debemos centrarnos para resolver ese problema", señaló.

Respecto a los dos penaltis del partido, dijo: "En el tema de los penaltis el fútbol ha cambiado en este sentido, si toca con la mano y no está cerca del cuerpo, es penalti. Si resbala o no ya no importa, creo que los dos penaltis viendo la regla son correctos. Pero creo que a los aficionados del fútbol no les gusta esto, pero no queda más que respetar esta regla".

En ese sentido, tras otra pregunta al respecto, respondió: "No me hagáis que diga que no es fútbol, que el otro día ya se montó un lío increíble por decir eso. Es una regla y hay que acatarla. Ni hay más".

"No fue un gran partido por parte nuestra, sobre todo en el aspecto defensivo, ya que hemos intentado buscar el balón en campo contrario y lo hemos hecho bien, pero en el bloque bajo estábamos demasiado abiertos y hemos permitido demasiadas opciones. Ellos metían balones entre líneas y ese creo que ha sido el problema", explicó.

Ancelotti descartó achacar la derrota a un problema físico: "Yo veo el equipo bastante fresco, hemos intentado dar descanso algunos jugadores y creo que el aspecto físico del equipo es bueno. Es verdad que no estamos todos en la misma condición, pero no creo que haya sido un aspecto físico. Creo que hemos luchado hasta el final".

La decisión de que jugara Militao en el lateral, comentó, se debió a que no quería contar con Lucas Vázquez porque había jugado todo el partido anterior y consideraba que estaba un poco cansado, y por ello apostó por un jugador fresco que ya había jugado con su selección en esa posición y lo había hecho bien.