Ancelotti confirma el regreso de Carvajal a la convocatoria del Madrid

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que Dani Carvajal ya está en condiciones físicas para reaparecer ante el Levante en la segunda jornada de LaLiga Santander, encuentro para el que confirmó la baja de Luka Modric por un percance muscular.



"Mañana vuelve Carvajal después de mucho tiempo", desveló en rueda de prensa Ancelotti. "Es una pieza muy importante para nosotros y estoy muy contento de que vuelva".



Por contra, reconoció que Modric es baja ante el Levante y seria duda para medirse al Betis antes del parón. Tras los partidos de selecciones confía en recuperar también al alemán Toni Kroos, que tuvo que parar en pretemporada por pubalgia.



"Son dos casos distintos, Modric es un pequeño problema que tuvo en el entrenamiento y no sé si podrá jugar contra el Betis. Puede ser porque es un pequeño problema. Kroos creo que va a estar listo después del parón", informó.



Estas bajas del centro del campo sumadas a la de Dani Ceballos, provoca que Ancelotti asiente su idea de modificar la posición de Marco Asensio.



"Lo estoy probando de medio centro por izquierda y derecha en un centro del campo de tres. La ausencia de Modric es importante pero tenemos una plantilla capaz de competir sin Modric ni Kroos. La presencia de Casemiro es muy importante, una pieza fundamental del equipo, Valverde lo hizo bien ante el Alavés. Estamos bien sin dos estrellas", defendió.



Con Asensio reconoció Ancelotti que ha mantenido una conversación para preparar una temporada en la que aseguró será un jugador importante del equipo blanco.



"He hablado con él, lo veo bien tras los Juegos Olímpicos, en buena condición. Está trabajando bien, motivado. Creo que va a ser un jugador importante para nosotros esta temporada y él lo sabe, tiene mucha calidad. Lo estoy entrenando en una posición distinta, le gusta y vamos a ver qué pasa", afirmó.



Pasa a competir por una plaza con Isco Alarcón, de quien el técnico madridista dijo que ahora entrena bien tras olvidar lo pasado con Zidane. "Veo un Isco motivado que tiene ganas de mostrar su calidad, listo para jugar. Puede ser que juegue o no pero tiene todas las condiciones para mostrar su calidad. En los últimos años no lo ha pasado bien, lo ha entendido y ahora está trabajando bien".