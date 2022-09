Ancelotti: "Tenemos muchos que son líderes con el ejemplo"

La aparición arrolladora del uruguayo Fede Valverde para igualar un partido que perdía el Real Madrid con un gran gol al Mallorca y la racha goleadora del brasileño Vinícius, que marcó por quinto partido consecutivo, provocó que Carlo Ancelotti asegurase que en su plantilla tiene "muchos líderes con el ejemplo y no con la lengua" y "eso es importante".

"Hay muchos factores, primero la genética de estos jugadores, en la plantilla tenemos mucha energía, velocidad, fuerza, calidad más la actitud y el compromiso de jugadores muy serios que trabajan muy bien cada día. Nos permiten tener una buena condición", analizó.

"Uno es líder cuando es un ejemplo, Federico (Valverde) es un jugador muy importante para nosotros, lo está haciendo muy bien, sigue siendo muy humilde y le puede ayudar para ser un líder fantástico en el futuro. Aquí tenemos muchos que son líderes con ejemplo y no con la lengua, eso es lo importante", añadió.

�� @MrAncelotti: "Ha sido un partido complicado. Hemos mantenido la cabeza fría y hemos ido poco a poco, y hemos ganado".#RealMadridRCDMallorca pic.twitter.com/WshI8L5oz7 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 11, 2022

Ancelotti valoró positivamente la participación de Eden Hazard como delantero centro en lugar de Karim Benzema.

"Hemos tenido dificultad en la primera parte no porque Hazard era delantero centro, era porque la posición no se ocupaba por otros cuando él retrasaba su posición. Para el futuro tengo la misma idea, no cambia nada, puedo jugar con Rodrygo de delantero centro y con Hazard. Se mueve mucho y Rodrygo puede atacar detrás de la línea mejor", defendió.

"Lo que hemos dicho en el descanso la idea era quitar a Hazard de delantero centro y meter a otros en movimiento. Hemos jugado bastante lento y he pedido cambiar esto teniendo en cuenta que tenía la idea de meter a Rodrygo de delantero centro si el marcador no cambiaba", añadió.

Para Ancelotti, el brasileño Rodrygo "es difícil de marcar" en cualquier posición en la que juegue y su pegada aumenta si pisa más área. "Estamos haciéndolo muy bien, también creo que el equipo ha sido capaz de suplir la falta de Karim. Ha sido una inyección de confianza importante, teniendo en cuenta que esperamos recuperar a Karim lo más pronto posible".