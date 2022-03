Ancelotti: "Si no tenés a Courtois en el top 10, tienes que romper el carnet de periodista o de DT"

En el marco de la rueda de prensa del partido entre el Real Madrid-Mallorca, por LaLiga, el técnico de los merengues Carlo Ancelotti opinó sobre el informe "FourFourTwo" que deja fuera del top 10 al porterto belga Thibaut Courtois.

Ancelotti se lo tomó a broma y reflexionó: " Es una tontería. No me pidáis que diga cómo veo a Courtois. Para mí es el mejor portero del mundo, pero soy parte interesada. Carvajal y Mendy también me lo parecen en su puesto. Si dices eso de Courtois, tienes que romper el carnet de periodista, de entrenador, de lo que sea".

Sobre su próximo rival, el Mallorca, Ancelotti dio la noticia de que todos los jugadores están disponibles para el compromiso.

"Tenemos buenas sensaciones porque la dinámica del equipo está bien, seguimos con la buena racha, todos los jugadores están disponibles... Tenemos buenos ingredientes. El Mallorca dará lo máximo. Todos los partidos de Liga están diciendo esto, hay mucho equilibrio porque faltan pocas jornadas y todos van a dar lo máximo".