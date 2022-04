Ancelotti: “Queda un poquito para ser campeones”

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, consideró que queda “un poquito” para que su equipo se alce con el campeonato liguero, para lo que dieron este miércoles un gran paso con la victoria ante Osasuna por 1-3.



El técnico italiano comentó que la salida de Alaba del terreno de juego “no parece nada importante”, mientras que no consideró un riesgo que Benzema fuera titular.



“Todos han cumplido y me ha gustado mucho el partido”, dijo el entrenador blanco en rueda de prensa satisfecho por la imagen que su equipo dejó ante un combativo Osasuna.



“El próximo lo va a tirar él. Puede fallar, no pasa nada. Ha hecho un choque extraordinario y jugado por y para el equipo”, explicó sobre el partido de Benzema tras fallar dos penaltis ante Sergio Herrera.



“Contemplamos preparar bien el partido de Champions y después a ver qué pasa. Estamos focalizados en las semis y llegamos en una buena dinámica. El equipo está comprometido y quiero destacar a Ceballos”, anotó sobre la posibilidad de ser campeón la próxima jornada.