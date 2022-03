Ancelotti: "No lo he hecho perfecto, ni tampoco tan mal"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que las lesiones musculares recientes que han sufrido jugadores importantes de su plantilla como Karim Benzema, David Alaba o Toni Kroos, no se producen por su poca fe en las rotaciones, y se defendió apuntando a su ventaja en Liga como líder, la opción de remontar en 'Champions', admitiendo que no lo ha hecho "perfecto" pero tampoco "tan mal como alguno puede pensar".



"No lo he hecho perfecto ni tampoco tan mal como alguno puede pensar, lo hemos hecho bastante bien. Se podría hacer mejor pero también mucho peor. Honestamente, estoy contento del trabajo que hemos hecho junto al cuerpo de preparadores físicos, médicos y fisios", manifestó.



"Hemos tenido bajas como todos, las hemos gestionado bien y llegamos a un punto de la temporada como queremos estar. Estamos decepcionados por estar fuera de la Copa del Rey, ocurrió en un momento particular sin tener a los brasileños y con la lesión de Karim. Tenemos seis puntos de ventaja en una Liga que lucharemos hasta el final y con la ilusión de recuperar un resultado mínimo en Champions. El equipo está muy bien en este momento y significa solidez que llevamos cuatro partidos sin encajar gol en Liga", defendió.



Los problemas que nacen para Ancelotti en un centro del campo sin Toni Kroos ni Fede Valverde para medirse a la Real Sociedad, y con la baja por sanción de Casemiro ante el PSG, tienen soluciones que el técnico madridista está estudiando. Una de ellas la entrada de Eduardo Camavinga.



"Tengo a casi toda la plantilla disponible. Nos faltan Kroos y Valverde mañana, Casemiro está listo y tengo que cambiar otra posición. No vamos a cambiar el sistema, vamos a presionar más", expuso. "Camavinga esta motivado. Está claro que la posición de pivote le ha costado un poco más porque es muy imp el aspecto táctico y el posicionamiento. Lo he forzado un poco a jugar ahí porque lo puede hacer, aunque como medio lo hace de manera distinta puede utilizar mejor su energía y la calidad que tiene. Es una opción para mañana", confirmó.



Por encima de todo, Ancelotti trasladó un mensaje repleto de optimismo antes de partidos importantes que marcarán la temporada. "Mi equipo está bien, hemos disfrutado de esta semana para mejorar la condición física, veo buen compromiso e ilusión. Estamos listos para este tramo importante de la temporada. Ojalá lo mostremos mañana ante un equipo que juega bien al fútbol. Tengo confianza".



Descartó que en su cabeza esté el partido ante el PSG, calificó de "final" el duelo ante la Real Sociedad y aseguró 'Carletto' que no reservará nada. "No quiero hacer una alineación pensando en el partido contra el PSG. Mañana es una final para nosotros y voy a meter el mejor equipo posible", dijo. "Si veo un equipo que entrena bien mi humor sube. Hoy soy muy optimista, he visto al equipo entrenar muy bien".