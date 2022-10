Ancelotti: "No hemos estado tan finos en ataque"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, reconoció que en los últimos partidos su equipo ha tenido "muchas ocasiones y marcado poco", pero se quedó con el aspecto positivo ante el Getafe: dejar la portería a cero por primera vez en Liga en la octava jornada.

"Cuando ganas con un solo gol de ventaja es normal pedir la hora. El equipo ha jugado bien, ha merecido ganar, ha dejado la portería a cero, hay cosas buenas. Hemos controlado bien el partido, no hemos estado tan finos en ataque pero estoy muy satisfecho. El año pasado pinchamos aquí y hoy el equipo ha sido más solido y fuerte en los duelos aéreos", dijo en rueda de prensa.

"La portería a cero es muy importante porque el éxito que tuvimos el año pasado fue porque el aspecto defensivo fue muy bueno. Esta noche hemos defendido bien en un partido con muchos balones aéreos. Militao y Rudiger han cumplido, Tchouaméni ha hecho su trabajo. El clásico está muy lejos, he dado descanso a jugadores cansados como Karim o Mendy, el martes puede ser que rote un poco más", añadió.

En esas rotaciones en la visita al Shakhtar podría volver a jugar el belga Eden Hazard, como admitió Ancelotti. "Creo que Hazard está bien, se está entrenando bien y tendrá su oportunidad muy pronto".

El técnico madridista no se mostró preocupado por la cantidad de ocasiones falladas ante el Shakhtar en la 'Champions' y por haber marcado un solo tanto al Getafe. "A veces hay partidos en los que te encuentras muy cómodo con el balón, es verdad que haber marcado pronto ha hecho que no hayamos tenido la prisa o el acierto que habitualmente tenemos en ataque. No hemos forzado jugadas y hemos tenido más control pero es verdad que hemos tenido muchas oportunidades y marcado poco los últimos partidos".