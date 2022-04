Ancelotti: "Hemos empezado muy mal"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que si el equipo defiende "mejor" en la vuelta, serán capaces de pasar la eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones de fútbol contra el Manchester City.



"Mi sensación es que hemos empezado muy mal el partido, demasiado blandos. Luego el equipo ha mostrado lo de los últimos tiempos: una gran capacidad de reacción. Hemos estado dentro del partido hasta el final. Tenemos que defender mejor. ¿Cómo? con el balón lo hemos hecho bien. Para la vuelta, defender mejor es demasiado importante. Es una derrota que nos deja vivos para la vuelta", explicó Ancelotti en rueda de prensa.



"Estoy un poco frustrado, porque en la primera parte hemos perdido muchos duelos individuales. Nos han marcado cuando con un poco más de tentación se podía evitar. Creo que en los últimos tiempos, cuando hemos encajado gol, hemos puesto mucha energía. Hemos jugado partidos abiertos y cuando los partidos son abiertos competimos mejor que cuando no son abiertos. Si defendemos mejor, ganamos. Si no, nos quedamos fuera", añadió.



Sobre el francés Karim Benzema, autor de dos goles, incluido uno de penalti 'a lo Panenka', Ancelotti destacó la personalidad del francés.



"Karim ha jugado un gran partido como siempre ha tenido la personalidad para tirar el penalti. Nunca hemos pensado en cambiar el jugador que tira el penalti. No sabía cómo lo tiraría. Los penaltis se han entrenado un poco, pero ese tiro me ha sorprendido un poco", agregó.



Sobre los jugadores tocados, Ancelotti dijo que el brasileño Casemiro llegará a la vuelta, que hay que evaluar el estado del austriaco David Alaba, cambiado al descanso, y que el croata Luka Modric está bien.