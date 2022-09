Ancelotti: "Rodrygo es un delantero especial"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, se deshizo en elogios hacia el brasileño Rodrygo Goes, autor del tanto del triunfo ante el Real Betis en su primera titularidad, y aseguró que "es un delantero especial".

El partido de Rodrygo fue clave para que el Real Madrid mantenga el pleno de triunfos en LaLiga y mande como líder en solitario. "Es un delantero especial porque puede jugar en todas las posiciones. Es muy rápido, muy inteligente sin balón, eficaz en el uno contra uno. El aprendizaje ha terminado y ahora es a un jugador a todos los efectos del Real Madrid", destacó.

"El Betis defiende muy bien pero lo que queríamos era jugar mucho por fuera, intentar uno contra uno porque sus extremos no repliegan en defensa. Vinícius lo ha hecho muy bien y la posición de Rodrygo entre líneas les ha generado problemas", añadió.

El técnico madridista sacó conclusiones positivas del partido y como factor a corregir, apuntó al error defensivo que costó el gol de Sergio Canales.

"Hemos empezado bien la temporada, ha sido un partido difícil. Tuvimos dificultad en la recuperación, nos ha costado porque el Betis maneja bien el balón. Después lo hemos hecho bien, siendo verticales, con buenas combinaciones, hemos creado mucho y hemos merecido ganar. No ha sido sencillo porque el Betis juega muy bien al fútbol como ya sabíamos", analizó.

"El gol encajado hoy ha sido un error bastante grave. Nos han cogido poco atentos en un saque de banda. Esto no tiene que pasar, tenemos que mejorar estas situaciones", reconoció.

Por eso, Ancelotti no asegura continuidad a la defensa formada por Carvajal, Militao, Alaba y Mendy, y resaltó la competencia que hay. "Es una defensa que ha tenido mucho éxito pero no va a jugar todos los partidos porque tenemos a Lucas Vázquez, a Rudiger, a Nacho. Hay defensas de mucho nivel. Estos cuatro están más acostumbrados, es normal, pero si un día pongo a Rudiger de lateral la efectividad de la defensa no cambia".

Donde no aseguró minutos es en ataque para Eden Hazard y Marco Asensio, de nuevo a cero hoy ante el Betis. "Es difícil responder", confesó. "Sé que puedo contar con ellos y para mí es suficiente, no sé cuantos minutos van a jugar. Cada partido tiene su historia y hoy busqué con los cambios más energía en el centro del campo y luego puse a Rudiger por el balón aéreo. No necesite meter a Hazard y Asensio ganando 2-1".

Ancelotti agradeció el comportamiento de veteranos como Toni Kroos o Luka Modric y el respeto a sus decisiones cuando les da descanso. "No cuesta, son muy inteligentes, humildes, saben que son importantes para nosotros también cuando no juegan todos los partidos. Gestionarles es la cosa más sencilla que he tenido en mi carrera".

Admitió el técnico italiano que a Karim Benzema le falta finura y se mostró en desacuerdo sobre la ausencia de un sustituto para el francés. "No es verdad que no tiene sustituto, tiene muchos, Mariano, Hazard, Rodrygo, a veces Asensio, Modric ha jugado en esa posición y no salió bien (risas)".

"No vamos a matar a Karim. Le he dicho que jugamos cada tres días desde este partido, puede que ser que descanse un partido pero hasta ahora con uno por semana le veo físicamente bien. Hoy no ha estado tan fino en la finalización pero no por un aspecto físico", agregó.

Por último, enfocó ya al estreno en la Liga de Campeones ante un Celtic en racha. "El objetivo es jugar un fútbol eficaz que nos permite sacar puntos, ganar los partidos. Con la calidad que tienes es capaz de sacar buenos partidos, combinaciones, transiciones, la dinámica del equipo es buena en este momento, tenemos mucha confianza en nuestras cualidades. Ahora llega lo más complicado, el martes va a ser muy duro ante un equipo con una dinámica fantástica y tenemos que estar preparados".