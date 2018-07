Ana Ramírez será la abanderada salvadoreña para los Juegos de Barranquilla 2018

Ana Ramírez, atleta de tiro deportivo, será la abanderada de la delegación salvadoreña en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

La tiradora de la especialidad de rifle recibió esta mañana la bandera nacional de manos de Eduardo Palomo, presidente del Comité Olímpico de El Salvador (COES), durante la ceremonia en el Redondel Olímpico de la capital salvadoreña.

"Fue una sorpresa, no habían anunciado nada y yo no me lo esperaba. Estoy feliz de representar a todos mis compañeros de tiro y a la delegación salvadoreña. Es un gran orgullo portar un símbolo patrio", comentó Ana Ramírez.

La atleta competirá en cuatro modalidades: rifle aire 10 metros, rifle mixto con Israel Gutiérrez, rifle tres posiciones y rifle tendido.

"Estos son mis segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe, siempre vamos con altas expectativas, dar lo mejor de nosotros y romper récords nacionales. Siempre superarse cada día", explicó Ramírez, que ganó medalla de plata en Veracruz 2014.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe tendrá como sede la ciudad de Barranquilla, Colombia, y serán celebrados del 19 de julio al 3 de agosto.

El Salvador tendrá representación en la segunda cita del ciclo olímpico con 99 atletas hombres, 73 mujeres y 79 oficiales, para un total de 251 personas, según datos del COES.

Los deportes en los que participarán los atletas salvadoreños son: atletismo, bádminton, baloncesto, bowling, boxeo, ciclismo, ecuestres, esgrima, fútbol, Gimnasia, Golf, Judo, Karate do, levantamiento de pesas, luchas, natación, patinaje, remo, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, vela y voleibol.