Amrabat, el héroe de Marruecos, jugó infiltrado

Sofyan Amrabat es el jugador de Marruecos que impresionó al mundo con su actuación ante España en los octavos de final del mundial. El marroquí luego del historico pase a los cuartos de final confesó que tuvo que inflitrarse para jugar el cotejo.

"Estoy muy emocionado. Era una pregunta si podría jugar este juego. Anoche me quedé despierto hasta las 3 am con el fisio, y me puse una inyección antes del juego. No pude abandonar a los muchachos y a mi país", dijo el mediocampista que completo los 120 minutos del juego.

Marruecos jugará contra Portugal en la siguiente ronda buscando un boleto para las semifinales.