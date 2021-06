Amaya del Cid: "Tenemos que trabajar con jóvenes y con lo de nosotros"

Alexander Amaya del Cid, nuevo director deportivo del Águila, conversó en el Güiri Güiri al Aire sobre su línea de trabajo con el equipo migueleño para la próxima temporada y destacó la apuesta técnica de incorporar futbolistas de la reserva al primer equipo.

Cristian Villalta recordó que Amaya del Cid rechazó este cargo anteriormente en Águila y le preguntó qué había cambiado ahora para aceptar la propuesta.

"Muchas veces se daba, en diferentes administraciones, el honor de que me llamaran, ahora se da justo y por esto de la pandemia, estaba en New York y me tuve que mover a La Florida y había para muy poco fútbol, entonces dije justo es el momento de volver y se daba la oportunidad para venir a Águila y estoy contento de estar en este nuevo proyecto pero sabemos que es un duro reto", comentó el ex futbolista de 46 años.

El ex capitán de los “Emplumados” ya había sido tomado en cuenta para regresar al equipo en 2020 para trabajar en las categorías de reserva, pero rechazó por compromisos laborales con un programa de fútbol en Estados Unidos.

"Ahora te puedo decir he visto muy bien al plantel, es la segunda semana de pretemporada y se le recalca al jugador que tiene que ser lo mayor profesionales que se pueda, son contratados para eso. Se está haciendo un buen trabajo pero hay muchas cosas que ir mejorando en el camino, pero esperamos que con el plantel que se ha armado podamos llegar lejos, lejos te digo a estar peleando una final. Uno no puede prometer ser campeón porque sería un mentiroso pero si se va a trabajar de la mejor manera", explicó.

Orestes Membreño preguntó al ex capitán del Águila sobre sus líneas de trabajo y visión como director deportivo.

"Lo principal es trabajar con el primer equipo, estar en las prácticas cuando el profesor me requiera en algún momento de que necesita a algún jugador en una posición y tratar de apoyarlo en lo mayor posible, estar de la mano con Kilmar que es el entrenador de las reservas, trabajar con ellos y la juvenil de la mujeres", amplió.

Según Del Cid las primeras acciones son "reorganizar y armar nuevamente este proyecto Águila, es el primer equipo, hay muchos jugadores nuevos pero se ve un plantel muy competitivo, a la hora de los juegos es que vamos a ver si el trabajo está dando resultado".

Otra de las líneas de Amaya del Cid será enfatizar el profesionalismo e inculcarle al jugador joven el amor o compromiso por la camisa naranja y negro.

"Una de las cosas que me pidieron es hacerle ver al jugador que tiene que ser lo mayor profesional, si tenés que entrenar tres veces al día, si así lo requiere el técnico tenés que hacerlo, para eso firman un contrato, tener disciplina y llegar tarde a un entrenamiento eso no es de profesionales. Inculcarle al jugador joven lo que es un honor vestir la camiseta del Águila y estar de la mano con el profe Domizzi".

Amaya del Cid también opinó sobre Styven Vásquez, jugador de la reserva recién promovido al primer equipo. "El muchacho es muy buen jugador, tiene muy buenas condiciones, es fuerte, pero sabemos que no le vamos a dar la responsabilidad a un joven por eso tenemos extranjeros, tenemos nacionales con mucho cartel y un joven se lleva paso a paso. Esperemos en Dios que Styven reviente porque tiene muy buenas condiciones.

De Cid recordó que el ex técnico Milvan Djoric reclutó a Alexander "el Murciélago" Campos en unos partidos de cantones y a su criterio "Styven Vásquez tiene mucha técnica y es parecido en fuerza a 'el Murciélago' Campos, pero Styven tiene mejores cualidades".

"Acá quieren salir campeón lo más pronto posible pero esto es de trabajo, de planificación, de reclutar jóvenes y ya me hablaron de un par de jugadores...Esperemos que Styven sea el primero que la reviente y poderle seguir vendiendo a Águila que tenemos que trabajar con jóvenes y con lo de nosotros", fue otra de las frases que dijo a la mesa más redonda.