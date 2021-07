Amando Moreno: “Siento que puedo ayudar al equipo”

Amando Moreno, jugador que milita en la USL, ha sido una de las nuevas incorporaciones de Hugo Pérez para el trabajo de la selección nacional de El Salvador.

El jugador legionario se suma al proyecto de elementos nacidos en Estados Unidos, pero con nacionalidad salvadoreña para poder potenciar al equipo mayor en la Copa Oro y en las futuras eliminatorias mundialistas.

Durante el programa “El Guiri Guiri Al Aire'', Moreno comentó acerca de lo que puede aportar al equipo de Hugo Pérez y como fue el recibimiento que tuvo el jugador.

“Yo siento que puedo ayudar al equipo en el ataque creando jugadas, generando oportunidades. Me ha gustado la pasión con la que se hace sentir el grupo. Cuando llegué me hicieron sentir muy bien, todos contentos por poder formar parte del equipo y eso ha sido especial para mí. Uno cuando es nuevo se puede sentir aislado, pero todos aquí me han hecho sentir muy bien”, comunicó Moreno.

Hay que mencionar que Moreno hace poco le dio el sí a El Salvador para poder formar parte de la selección y el mismo jugador desveló cómo fue el proceso.

“Cuando yo tenía 17 años me llamaron, pero nunca se dio la oportunidad de poder aportar al equipo y hace como dos meses me llegó la noticia que querían que formara parte del equipo. Saqué mi pasaporte y arregle todos los papeles para poder venir y estoy feliz de estar acá”, dijo Moreno.

Cabe destacar que las raíces salvadoreñas del jugador provienen del lado de su madre, quien es originaria de Ahuachapán.

“Mi madre es de El Salvador, ella es de Ahuachapán. Yo fui cuando era pequeño, allá me bautizaron, pero desde esa vez no he vuelto al país. Espero que con mi incorporación a la selección pueda regresar al país”, explicó Amando.

Es importante resaltar que el legionario tuvo actividad con las selecciones juveniles de Estados Unidos, sin embargo, la falta de minutos en la escuadra de las barras y las estrella ayudaron para que el atacante eligiera portar la camiseta azul de El Salvador.

“Era una decisión muy grande para mi familia. Yo todavía formaba parte de las menores de Estados Unidos. No tenía tanta oportunidad con ellos en la sub18 y sub20. Con las oportunidades que han llegado creo que fue la mejor opción para mí formar parte porque creo que puedo ayudar bastante. Es un orgullo para mí y toda mi familia”, remarcó el jugador de El Salvador.

El salvadoreño-estadounidense comentó en el programa “Guiri Guiri al Aire” su trayectoria por Norteamérica antes de tener su primera convocatoria con la azul y blanco.

“A los 15 años formé parte de las canteras de los Red Bulls, dos años más tarde obtuve mi primer contrato con ese equipo y a los 19 tuve la oportunidad de ir a Tijuana con el equipo de los Xolos debido a que mi papá es mexicano. También estuve seis meses con los Dorados de Sinaloa. Luego de mi paso en México volví a los Red Bulls con el segundo equipo y de ahí me fui a los Chicago Fire. Mi último equipo con el que firmé contrato fue el New Mexico United de la USL”, detalló el atacante nacional.

El ex elemento de los Red Bulls también opinó acerca de las características técnicas que tienen algunos jugadores de la selección y que tan importante pueden ser de cara al certamen de CONCACAF.

“Siento que hay jugadores muy buenos que pueden crear jugadas especialmente cuando vamos a atacar. Es cierto que no hemos marcado muchos goles en estos últimos partidos, pero tenemos mucha calidad y espero formar parte del equipo porque puedo dar mucho de mí”, agregó Amando.