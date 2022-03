Amando Moreno: "Estoy mentalizado que la recuperación va a tardar"

Amando Moreno sufrió al finales del pasado año una grave lesión de rodilla que lo ha dejado fuera de los terrenos de juego y su recuperación todavía debe esperar. Tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados, el volante ofensivo de la selección tuvo que perderse la última fecha y también la próxima de eliminatorias.

EL GRÁFICO charló con el jugador, que sabe que para su recuperación debe tomar las cosas con calma. "Ya estoy mentalizado en que esto se va a tardar. Estoy mejorando muchísimo porque mi rodilla va bien y tengo que tener paciencia para evitar otra lesión", dijo Amando.

Además agregó que "Lo que me ha ayudado mucho es no pensar mucho en regresar a jugar. La semana pasada volvió al equipo y no poder hacer nada es feo, yo apoyo a mis compañeros. Trato de no pensar en jugar porque mi prioridad es volver sano y fuerte", porque prefiere no pensar en llegar.

Y comentó que "el doctor me dice que quieren esperar a los 8 meses para empezar a jugar, yo creo que ya a los 6-7 meses podré entrenar con el equipo. Llevo casi 5 meses de recuperación, yo estoy mentalizado en esperar".

SELECCIÓN EN ELIMINATORIA

Amando Moreno también se refirió al momento por el que pasa la selección. "Estoy contento con el trabajo de la selección, se ve bien el fútbol. No caen los goles pero son cosas que se pueden mejorar y estamos intentándolo", comentó.

Terminó por comentar que "yo veo el esfuerzo que ponen los jugadores. No estamos contentos por no ir al Mundial pero vamos a seguir trabajando para cumplir esa misión".