Amando Moreno: "Escuchar el himno nacional era increíble, casi lloro"

Amando Moreno, seleccionado de El Salvador en Copa Oro, reveló cómo vivió el momento de entonar el himno nacional en el partido contra México del pasado domingo en el estadio Cotton Bowl, donde se concentraron unos 45,000 aficionados y en su mayoría apoyaron a la azul y blanco.

Moreno también sacó conclusiones del partido del combinado cuscatleco que pese a la derrota dejó buenas sensaciones y hasta pudo empatar el juego.



"Podemos sacar muchas cosas buena del partido ante México, nos vemos más cómodos con el balón, la manera en que la movemos, obviamente México es un equipo muy bueno y van a tratar de salir a ganar pero nosotros enseñamos que podemos jugar y vamos a seguir trabajando porque hay cosas que mejorar y el esfuerzo que estamos poniendo es increíble porque queremos salir a ganar". dijo el jugador de 25 años en una entrevista a la Selecta TV de la FESFUT.

Moreno nació en Perth Amboy, condado del estado de New Jersey y ahí tuvo oportunidad de jugar en divisiones juveniles con Team USA tanto en la Sub-17 como en la sub-18.

De ascendencia mexicana y salvadoreña, el atacante ha militado en varios equipos y procesos de la MLS.

"Me motiva mucho entre mis compañeros no más ver el esfuerzo que ellos ponen y siento que podemos ganar mucho con este equipo y yo me siento cómodo y tenemos esa esperanza que si podemos hacer las cosas bien", enfatizó.

El legionario, que ha entrado de cambio en el partido contra Trinidad y Tobago y México, también opinó del apoyo que tuvo El Salvador en Dallas.

"Muchas gracias por el apoyo, todos nosotros sentimos el amor y el apoyo que nos da toda la gente y que nos sigan apoyando porque no vamos a parar de trabajar y vamos a seguir mejorando, tenemos otra mentalidad y para un jugador es increíble tener ese apoyo de todo un país que nos respalda porque nos ayuda a mantener la misma mentalidad para salir a ganar", expresó.

Sobre el momento de entonar el himno nacional lo definió como una experiencia increíble.



"Cuando yo escuché el himno nacional de El Salvador era increíble, casi lloro porque con toda la gente que había allí no se escuchaba nada, ni pude escuchar mi propia voz, es increíble como se entrega la gente a su país y a su selección; vamos a seguir trabajando y no podemos dejar de trabajar porque podemos lograr mucho y con el apoyo de la afición se puede", recalcó.

Comenzó su carrera con el New York Red Bulls con el que ganó la Supporter's Shield en 2013, con 17 años. También jugó en México con el Tijuana y los Dorados del Sinaloa, antes de volver a Estados Unidos con el Red bull en 2018 y luego con el Chicago Fire, al año siguiente.