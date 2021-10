Amando Moreno: "Ante Panamá habrá oportunidades de anotar"

Para nadie es un misterio que la selección nacional adolece falta de gol en la octagonal. De los tres partidos disputados en ninguno anotó. Por ello, para el atacante Amando Moreno esta situación es algo que lo han platicado con el cuerpo técnico y también trabajan de lleno para buscar los goles.

Moreno confía en que esta situación pueda llegar a su fin este jueves cuando reciban a Panamá en el estadio Cuscatlán. Reconocen que si bien es un rival complicado, su confianza está en que puedan llegar al gol y conseguir la primera victoria en esta fase de la eliminatoria.

"Veo al equipo muy bien, muy enfocados. Sabemos que nos ha faltado el gol, hemos hablado mucho como el grupo de ver cómo podemos mejorar en el ataque para anotar más goles. Eso se va a dar", dijo Moreno.

"Ante Panamá habrá oportunidades de anotar. En lo personal me falta anotar en la selección, cuando regresé con mi equipo me enfoqué en eso, en estar más activo para anotar, estar en el área. Me siento bien y siento que he mejorado. Panamá tiene buen equipo y jugadores de calidad, pero sé que puedo mejorar y aportar", agregó.

Moreno expuso además que no solamente se han enfocado en la definición sino que también hay otras áreas por mejorar. Lo mostrado en el compromiso frente a Canadá donde no se tuvo un buen desempeño ha quedado en la retina de todo el plantel para cambiar el panorama.

"Estamos haciendo las cosas bien y con un poco más de esfuerzo se va a dar. Es difícil pero estamos concentrados en mejorar en todas las zonas de la cancha y el anotar gol es una de ellas. Queremos hacer las cosas mejor posible, estamos contentos por la posibilidad de estar aquí. El enfoque es anotar y ante Panamá es donde podemos mejorar", agregó.

Moreno ha sido de los revulsivos de la selección nacional en los últimos partidos y por ello se siente "con mucha confianza" para dar su aporte. Aparte de los juegos de la octagonal, la selección tampoco anotó en los amistosos frente a Guatemala (derrota 2-0) y Costa Rica (0-0) por lo que consideran que ya es momento de marcar.

Además, tampoco ganan en siete partidos en total. Los últimos fueron en la fase de grupos de la pasada Copa Oro ante Guatemala y Trinidad y Tobago. De ahí la importancia "de ganarle a Panamá porque será importante en la eliminatoria" y porque les dará confianza para encarar lo que se viene.