Álvaro Morata ya no volvería al Real Madrid

LOS ÁNGELES, EUA. El delantero español Álvaro Morata, traspasado el miércoles al Chelsea, declaró que, "si Dios quiere", este jueves estará en un club "que en los últimos años" siempre le "ha querido" y que ve "difícil" regresar una tercera vez al equipo blanco.

"Ha sido un verano un poco extraño para mí, Han pasado muchas cosas. Al final, si Dios quiere, mañana estaré en un club que en los últimos años siempre me ha querido, con un míster con el que he estado hablando constantemente y estoy muy contento", dijo.

"Me he entrenado, me he preparado para lo que pueda pasar. Estaba claro que al final el objetivo era éste. El fútbol es así. Me da pena irme del Real Madrid, pero espero que me vaya bien allí", agregó.

"Siempre desearé lo mejor al Real Madrid, menos cuando juegue contra el Chelsea", señaló.

A la pregunta de si espera tener más protagonismo con el Chelsea, Morata dijo: "Si no, no me hubiera ido del Real Madrid".

Además reveló que, al despedirse del técnico Zinedine Zidane, le dio "muchas gracias por todo" y le he deseó "suerte para este año".

Sobre un hipotético regreso al Real Madrid, comentó: "Una tercera vez... difícil. Ahora mismo es una cosa que no me planteo".

"Me voy contento. He ganado cuatro títulos, dos Champions. La última vez que puse la camiseta del Real Madrid fue en Cibeles", dijo.