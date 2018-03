Álvaro Morata sigue resentido con el Real Madrid

Álvaro Morata es de esos pocos jugadores que juegan en el mismo equipo en dos ocasiones y que lo abandona. El delantero fue sincero en una entrevista y confesó por qué se alejó del Real Madrid.

Ahora en el Chelsea inglés, el atacante dice que cuando volvió al club blanco "no jugué ninguna eliminatoria de Champions, ningún partido contra el Barça, ningún partido contra el Atlético, ningún partido contra el Sevilla, contra el Valencia".

Morata evidentemente quedó marcado por la suplencia que vivió en su particular duelo con el francés Karim Benzema, preferido por el técnico Zinedine Zidane, también galo.

Y pese a todo hay una persona en el entorno blanco de la que tiene buenas memorias, el portugués José Mourinho.

Del estratega luso dijo que "me hizo mi primer contrato gordo en el Madrid, me llamó después de un mal entrenamiento y me dijo 'si te lo montas bien (te esfuerzas) no vas a tener que trabajar en tu vida, pero ahora te toca elegir hasta dónde quieres llegar".

Morata afirmó que bajo la conducción de Mou, éste lo obligó a recurrir al juego sucio, y en una de tantas le dio una fuerte patada al temperamental Diego Costa, aunque al final todo quedó como una anécdota.

Sobre su formación en el Atlético de Madrid, revela que dejó a los colchoneros porque no se sentía feliz jugando al fútbol y por el contrario estaba "estresado" y sin amigos.