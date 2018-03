Álvaro Lizama es el primer fichaje del Firpo para el Apertura 2017

El volante nacional Álvaro Lizama no seguirá en las filas del Águila para el Clausura 2017 y esta mañana el gerente del Luis Ángel Firpo, Arquímides Mendoza, confirmó que Lizama firmó un contrato por dos años en el conjunto usuluteco.

"Fue una petición de parte del cuerpo técnico. Es una contratación importante en Firpo. Es un jugador que todo el mundo conoce", explicó Lizama.

El jugador aseguró que llega a Firpo para tener minutos. Tiene claro que en Águila nos lo iba a tener, porque la dirigencia iba a optar por un extranjero en la posición de ese mediocampista.

"Firmé por dos años con Firpo. Este será mi segundo equipo y espero que solo dos sean. En un futuro espero regresar al Águila. De ahí no veo otro equipo que me pueda gustar en el país. Fue decisión mía venir a este equipo. Quería ver si en Firpo puedo tener la oportunidad que me merezco", apuntó el mediocampista.

De acuerdo con Lizama, en Águila intentaron retenerlo, pero aseguró que ya no quiere molestarse cuando tenga que ir al banquillo. "Era la mejor decisión. Había que salir un tiempo. Yo siempre había jugado en Águila, pero ya en este último torneo no me sentí bien. Obviamente uno se enoja cuando no juega. Aclaro que no tenía mala relación con el técnico (Jorge) Casanova. Pero a veces yo sentía que me tenía que poner a jugar y no era así. Ahí es donde entraba el conflicto", apuntó Lizama.

Otro punto que motivó a Lizama para firmar con Firpo fue que se quedará en Oriente. "Quería quedarme en Oriente. Yo estuve viviendo varios años en San Salvador cuando estuve en FESA y no me gustaba el ambiente. Entonces, acá estoy cerca de mi casa, mi familia. Acá tengo a todas mis amistades", expuso.

Mendoza indicó que solo habrá cuatro bajas en el equipo pampero para el Apertura 2017. Pero el dirigente dijo que se podrán dar a conocer hasta que se hayan liquidado las deudas que aún se tienen con el equipo. "El cuerpo tomó a bien no darlas a conocer, dado que aún no se ha saldado la deuda en un 100 por ciento", apuntó Mendoza.