Álvaro Lizama: “Con Firpo voy a dar el 100 por ciento”

Álvaro Lizama es uno de los fichajes estelares del Firpo para el Apertura 2017, pero su llegada no está exenta de la polémica, sobre todo por su pasado aguilucho.El zurdo habló con EL GRÁFICO de la mala comunicación que mantuvo con Jorge Casanova, técnico del Águila, y considera que en Firpo puede dar un salto.Lo que pasó en este torneo fue lo que me llevó a tomar la decisión, ya que me sentaron (en el banco de suplentes) como cinco partidos. No tenía minutos, ni de cambio ni de titular; me sentí mal, aunque terminé jugando bien, pero eso no fue motivación para que me quedara.Hable con los directivos y ellos no querían que saliera del equipo, pero cuando un técnico no te valora y no te da la oportunidad no hay más remedio. Yo hablé con mi familia sobre la decisión y no fue fácil, más cuando la gente y la afición te quiere.En Firpo hay muy buen grupo, buenos compañeros y sé que podemos lograr muchas cosas importantes.Yo con el profe Sánchez ya había hablado anteriormente, ya que teníamos buena amistad desde que él salió del Águila. No entendí su salida del Águila, pero me alegro que viniera al Firpo. Él fue una de las razones por las cuales decidí venir.Primero quiero jugar, que es lo que necesito. Yo no pierdo las esperanzas de salir al extranjero, ya que estoy joven y ojalá que las cosa se me puedan dar.Quiero hacer que el equipo juegue bien, ya que es un equipo que le gusta jugar por bajo, le gusta tocar y eso a mi me gusta. La final es lo que uno busca. Yo daré el 100 % por el equipo.