Álvaro Fernández: "Se nos ha escapado por un detalle de estrategia"

"Cuando hemos sido mejores, nos hemos encontrado con el gol. Una pena que nos empataron rápido y luego el partido se ha abierto, ha hecho una gran parada Courtois y no ha podido ser. Debemos centrarnos en el Sevilla", dijo en Movistar+.



"Se nos ha escapado por un detalle de estrategia que debemos mejorar. Que el Real Madrid te gane con talento, pero no en la estrategia. Es lo único que se nos puede reprochar hoy", añadió.



Álvaro Fernández destacó la importancia de la parada de Thibaut Courtois con empate en el marcador. "La escucho desde mi portería. Es una parada muy complicada y tiene mucho mérito ser portero del Real Madrid, porque te llegan pocas veces y tienes que sacarla con una presión muy grande. Le felicito por su parada".



Por último, hizo un balance positivo pese a seguir colista con los cambios que muestra el Huesca desde la llegada de Pacheta. "Sobre todo el aspecto defensivo, son números buenos los que estamos haciendo con él y en ataque hemos mejorado. Nos ha metido una energía que necesitábamos. No es fácil ir último, da igual cual sea el rival que luchamos, queda mucha Liga y el equipo cree en salir".