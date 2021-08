Alphonso Davies encabeza la nómina de Canadá para la Octagonal

La selección de la hoja de maple reportó a sus convocados para los partidos de la octagonal en la eliminatoria de CONCACAF que arrancán el 2 de septiembre.

Los semifinalistas de la Copa Oro debutarán en la Octagonal enfrentando a Honduras, luego visitarán a Estados Unidos y en la tercera fecha reciben a los dirigidos por Hugo Pérez para cerrar la primera fecha triple de la Octagonal.

El entrenador John Herdman convocó a 23 elementos para estos duelos de eliminatoria donde destacan los jugadores Alphonso Davies y Tajon Buchanan.

Nómina selección de Canadá

Porteros

Milan Borjan | SRB / FK Crvena zvezda (Estrella Roja de Belgrado)

Maxime Crépeau | CAN / Vancouver Whitecaps FC

James Pantemis | CAN / CF Montreal

Defensas

Doneil Henry | KOR / Suwon Samsung Bluewings

Scott Kennedy | GER / SSV Jahn Regensburg

Kamal Miller | CAN / CF Montreal

Steven Vitória | POR / Moreirense FC

Samuel Adekugbe | TUR / Hatayspor FC

Alphonso Davies | GER / FC Bayern München

Alistair Johnston | Estados Unidos / Nashville SC

Richie Laryea | CAN / Toronto FC

Volantes

Stephen Eustáquio | POR / FC Paços de Ferreira

Liam Fraser | CAN / Toronto FC

Atiba Hutchinson | TUR / Beşiktaş JK

Mark-Anthony Kaye | Estados Unidos / Colorado Rapids

Jonathan Osorio | CAN / Toronto FC

Samuel Piette | CAN / CF Montreal

David Wotherspoon | SCO / St. Johnstone FC

Delanteros

Tajon Buchanan | USA / New England Revolution

Lucas Cavallini | CAN / Vancouver Whitecaps FC

Jonathan David | FRA / Lille OSC

David Junior Hoilett | ENG / Reading FC

Cyle Larin | TUR / Beşiktaş JK