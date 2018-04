Almeida emocionado por estar cerca de ganar el Guante de Oro

Joel Almeida, portero de Santa Tecla, está cerca de ganar su primer Guate de Oro, premio que otorga EL GRÁFICO al portero más destacado en cada torneo. El cancerbero mexicano tiene un promedio de efectividad del 0.47, logrado en 19 juegos disputados. Le sigue su colega de Alianza, Rafael García con 18 juegos disputados y un promedio de 0.67.

Almeida siente emoción por estar cerca de agenciarse el Guante de Oro.

"En los cinco torneos que he estado participando en El Salvador, la meta siempre ha sido estar entre los primeros tres porteros. Gracias a Dios lo hemos estado consiguiendo. Ahora estoy contento de estar en la primera posición", dijo el cancerbero del equipo tecleño.

Pero Almeida no se confía de cara a la última jornada de fase regular. También dio créditos al trabajo que García ha hecho en las filas albas.

"Con Rafael estamos a dos o tres goles de diferencia . Entonces el último juego va a ser decisivo. Le mando un saludo a él, sabe que la competencia sana", apuntó el guardavallas.

Luego, el portero azteca dijo que estar cerca del Guante de Oro es mérito de todo un equipo.

"Este no es un trabajo individual. Siempre he dicho que este podría ser un premio para la defensa menos vencida y no para el portero. Pero bueno así es la cosa, ni modo", aseguró el portero.