Almeida e Hinestroza: amigos y rivales en la final del Clausura 2017

El fútbol también tiene sus vueltas. Así lo pueden atestiguar el portero mexicano Joel Almeida, del Santa Tecla, y el volante colombiano, Luis Hinestroza, perteneciente al Alianza, quienes este domingo tendrán que, forzosamente, desear el mal del otro.Ambos se conocieron en la segunda división de México. Eso fue hace tres años. Hinestroza jugaba para el Tecos Estudiantes y Almeida lo hacía para el Alacranes de Durango. Luego, los dos coincidieron en el Santos de Soledad.Tras unos años de amistad, Hinestroza le dijo a Almeida que viniera a probar suerte a El Salvador. El cafetero podía darle referencias al azteca porque ya había tenido suerte con Santa Tecla. También había visto como el cancerbero mexicano había pateado con efectividad algunos tiros libre y le dijo que podría recalar en la liga cuscatleca. Y la idea surtió efecto."Yo llevo ya cinco goles de tiro libre, pero acá no patéo porque no dejan", apuntó el cancerbero mexicano.Pero la vida les tenía preparado a los dos un reto mayúsculo. Ahora el destino los pone a medir fuerzas en la final de este domingo, por el título del Clausura 2017. Almeida con Santa Tecla y Luis Hinestroza con Alianza."Yo traje a Almeida. Es una final especial para mí. Jugamos en México, fuimos compañeros y rivales. Me pareció que es un muy buen portero y por eso lo traje acá y gracias a Dios se quedó", recordó Hinestroza.Acepta que su relación de amistad supera las canchas y que será difícil el partido de este fin de semana, pues uno de ellos acabará triste y el otro feliz."Acá seguimos siendo amigos. De repente salimos a comer y pasear. Hasta hoy no hemos hablado de la final, pero nos vamos a sentar a hablar. Ojalá sea un lindo partido y que gane el mejor. Tal vez nos veamos el viernes para desearnos suerte", apuntó el volante colombiano.