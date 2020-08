Almacenes Simán y Umbro lanza a la venta la camisa retro del Águila de 1976

Almacenes Simán y la empresa Umbro lanzaron la venta de la camiseta vintage del Águila de la temporada 1976-1977 en edición limitada la cual conmemora el único título regional que ha alcanzado el plantel naranja y negro en su historia.

Es un producto especial para los aficionados del Águila que la firma Umbro a través de Almacenes Simán traen a la enorme y fiel afición aguilucha en el país.

"Estamos contentos de lanzar en este último día del mes de agosto la primera serie de camisas retro que se han elaborado por parte de la marca Umbro para el club deportivo Águila. Esta camisa retro de Águila es muy bonita, una camisa limpia, sin logos comerciales, solamente el logo del equipo", señaló Paola Salgado, Jefe de Marca de Almacenes Simán en un anuncio exclusivo realizado a través del programa radial del Guiri Guiri al Aire.

Salgado explicó en la emisión del programa radial y televisivo de El Gráfico que "es una camisa edición limitada, con pocas unidades a la venta y esta se hizo en conmemoración a la camisa que utilizó el Águila en el torneo de la CONCACAF de 1976-1977", detalló. "Tiene una tela especial, no es la misma tela que tienen las demás camisas de la marca Umbro, es una tela especial por ser una camisa retro. Tiene el detalle en la parte de atrás de la estrellita por la conmemoración de ese torneo regional", indicó.

Sobre sus especificaciones de fábrica, Paola Salgado destacó que "la camisa es full naranja, con la franja horizontal de color negro enmedio de la camisa ya que es el uniforme de Águila de esa época, con su escudo. En la parte de abajo de la camisa está el logo de Umbro, bonito, discreto y de color naranja. Es una tela súper diferente, es una tela suave, una tela muy rica a la hora de usarla. Las camisas retro de Umbro son elaboradas con telas diferentes para que el cliente sienta la diferencia con las otras camisas", aseguró la portavoz de Almacenes Simán.

EL COSTO

Salgado insistió que la primera edición de camisas vintage del Águila son limitadas por lo que deben ir pronto a las diferentes sucursales de Almacenes Simán para adquirir la suya.

"Esta camisa por ser de edición especial y por ser una camisa retro y con pocas unidades de venta su costo es de $55.90 pero si el cliente posee la tarjeta CrediSiman la camisa le costará $49.99 y está ya disponible en las sucursales de La Gran Vía, Galerías, Siman Metrocentro y por supuesto en Simán San Miguel. O también puede adquirirla online ingresando a nuestra dirección www.simán.com y también en WhatsApp Simán llamando al 2250-5454".

La representante de Almacenes Simán señaló que la camisa vintage del Águila ya está disponible pero que solo se puede adquirir en nuestro país.

"La camisa retro del Águila está disponible desde este lunes 31 de agosto y los aficionados del Águila deben correr para adquirir la suya, recuerden que son pocas unidades a la venta, no se pueden quedar de esta camisa, es un clásico de camisa y deben apurarse para comprarla en nuestras sucursales o a través de línea online", recordó. "Lastimosamente la camisa no se puede adquirir en los Estados Unidos por parte de Almacenes Simán ya que la firma Umbro tienen derechos de venta en ese país y no podría decir si están ya a la venta allá. La edición es limitada, son pocas unidades a la venta", acotó.