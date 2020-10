FAS ya piensa en el debut contra Metapán

El FAS está en la recta final de su preparación para el Apertura 2020 y cuenta con buena base del plantel para afrontar su primer duelo ante el Isidro Metapán en tierras caleras. Solamente no podrá contar con Luis Perea, quien aún no llega al país y el paraguayo Diego Areco, lesionado.

Sobre el guaraní, la buena noticia es que la lesión no es de tanta gravedad como se esperaba y de acuerdo al parte médico proporcionado por el equipo, a Areco "se realizó artrocentesis extrayendo aproximadamente el doble del volumen normal de líquido articular en la rodilla izquierda. Esto debido a lesión antigua de menisco lateral. Si la evolución es favorable, el jugador se reincorporará a los entrenamientos grupales durante la siguiente semana".

Esto viene a quitar un peso de encima al mismo jugador quien había manifestado sus ganas de estar con el grupo para aportar en el campeonato. Según Jorge Rodríguez, timonel tigrillo, las expectativas son grandes y quiere ir paso a paso. Lo primero es acondicionar al grupo en esta pretemporada y luego tener un buen estreno este sábado ante los jaguares.

"Sabemos que venimos de un trabajo muy exigente en la pretemporada y los jugadores han respondido de la mejor manera. Estamos contentos y vamos intensificando el trabajo poco a poco. Se viene un torneo que será muy duro pero para eso nos hemos preparado", señaló "el Zarco".

El FAS tuvo unos interescuadras con la categoría de reserva para soltar un poco al plantel y el fin de semana tuvo un amistoso ante el Titán de la segunda división profesional. Finalizó con victoria de 2-0 con goles de Raúl Peñaranda y Javier Bolaños en la que Rodríguez pudo darle minutos a la mayoría de sus pupilos.

Dentro de las novedades para este Apertura 2020 está el regreso del volante Walter Ayala Chigüila, quien tuvo su estreno en el FAS en 2018 pero luego fue cedido al Águila y Once Deportivo. Está de vuelta y sus expectativas son de la mejor manera.

"Todos tienen ganas de jugar y vemos que cada vez nos vamos sintiendo mejor. La confianza que el cuerpo técnico le da a los jugadores es muy importante, lo bueno es que nos vamos encontrando en el terreno de juego. En lo personal tenía esa espinita, sabía que en algún momento iba a regresar", dijo.

Ayala ha sido un jugador polivalente en donde se ha desempeñado como volante de marca, creativo y hasta por extremo por la izquierda. Debido a sus cualidades, el cuerpo técnico espera explotarlo en donde más cómodo se siente en el terreno de juego.

"Hay buena competencia, donde sea que alcés la vista ves jugadores de buen nivel. El profe me preguntó dónde me siento bien en el terreno de juego y le dije que en el mediocampo porque ahí he jugado en los últimos torneos en primera. Sin embargo también puedo aportar en donde el cuerpo técnico estime conveniente", agregó.